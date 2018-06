Turbó üzemmódba kapcsolt a Körös-torok

A turizmus terén az a tendencia tapasztalható, hogy akik valódi, természetközeli élményre vágynak, a Dunáról, a Balatonról szívesen mennek inkább a Tiszára vagy a Körösre.



Azaz a csongrádi Körös-torokban szinte biztos, hogy egyre több vendég lesz. Ez a vélemény a testületi ülésen hangzott el. Ha pedig egyre több ember látogat ki egy üdülőterületre, akkor – erről korábban lapunk is írt – a mostani két vízirendőrnél jóval többre lesz szükség.



Már csak azért is, mert a felüdülésre vágyó tömegek átrendeződő szokásaitól függetlenül a csongrádi önkormányzatnak is komoly tervei vannak a területtel kapcsolatban, derült ki ugyanazon a tanácskozáson.



Sőt mi több, ha minden a tervek szerint alakul, akkor csak Csongrádon több hajó lesz a vízen, mint – természetesen magát Szegedet leszámítva – Szolnok és Szeged között összesen – mutatott rá Bedő Tamás polgármester.



– Magánkikötő bővítésére írtam alá engedélyt. Egy veszteglőhely létesítését is támogatjuk, ott egy tiszainokai vállalkozó a saját kockázatára telepít le sétahajót egész szezonra a mostani kikötő területén. Megnyertük a magyar–szerb pályázatot, új kikötőt létesítünk, már most komolyak az igények.



További két hajót indítanak jövőre a francia kirándulóhajó, a Victor Hugo mellett, buszokkal jönnek majd Csongrádra a hajóra szálló vendégek. És az egyre növekvő számú horgászról még nem is beszéltünk. Ennél több érvet, darabszámot, eseményt már nem tudunk felsorolni, hogy miért kell a vízirendőrséget fejleszteni.



Az önkormányzat minden támogatást megad, a szakmai érvek rendben vannak, politikailag kell támogatni – fejtette ki. Az ülésen az is elhangzott: a csongrádi helyhatóság szerint a város hamarosan a térség meghatározó víziturisztikai központja lesz.