Tűrte, de nem támogatta a Tisza eddig a csongrádi strandszezont - Apadást várnak a Körös-toroki napokra

Az idén valószínűleg nem lesz ekkora homokos part a fesztivál idején. Archív fotó

Mínusz 80. Bottyán István gondnok szerint ez az a Csongrádnál mért vízállás, amelynél igazán szép a Körös-toroki strand homokpartja. Ha alacsonyabb, az még jobb. Idén sokszor állt ennél magasabban a Tisza. Kedden reggel is mínusz 7 centit mutatott a mérce, és még kicsi áradásra lehetett számítani, majd a Hydroinfo oldal tanúsága szerint a következő napokban apadás várható.A Körös-toroki napok, a KTN Feszt egy hét múlva, augusztus 2-án, csütörtökön kezdődik.A fesztivál megrendezését, a programokat ez a vízállás nem befolyásolja. Túri Nagy Róbert szervező azt mondta, természetesen jobban örülnének annak, ha teljes szélességében látszana a lapos part, de most is elég szép, szárazon van belőle annyi, hogy például röplabdázni is lehet. A folyó pedig addig, ha minden igaz, végig apadni fog: az, hogy itt, náluk esik az eső, a vízállás szempontjából nem számít. Az a fontos, hogy a vízgyűjtő területeken ne essen.A Körös-torok legnagyobb tömeget vonzó rendezvénye augusztus 2-ától 5-éig tart. A KTN Feszten fellép többek között a Punnany Massif, a svéd Rednex, az Edda – a célközönség nyilván más neveket is kiemelne a több mint ötven előadóból, zenekarból, DJ-ből. A szervezők az igényeket, a hagyományokat és a város turisztikai befogadóképességét is figyelembe vették. A fesztivált ár-érték arány tekintetében a versenyképesebb magyar könnyűzenei rendezvények közé sorolják. Július 31-éig még tavalyi áron, 9500 forintért adják a bérletet. A helyszínen váltható napijegy 4500 forint. A helyszínen vehető bérlet mind a négy napra és mind a négy helyszínre 11 ezer forint lesz.