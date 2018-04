Új igazgatót keresnek az iskolák élére, de továbbra sincs igazgatójelölt Csongrádon

– Fontos szempont volt, hogy legalább egy osztály minden csongrádi iskolában induljon, a folyamatba „minimálisan kellett belenyúlni" – így fogalmazott beszámolójában a tankerület igazgatója, Balázs József. A csongrádi városatyáknak számolt be az állami fenntartású helyi intézmények működéséről. Bokroson nincs a gyerekeknek igazolatlan órájuk, a Határtalanul! program minden iskolában népszerű, sorolta.



Korábban többször írtunk arról, hogy az összevont intézményként működő helyi és környékbeli iskolák élére új vezetőt keresnek. Váradi Gáborné mandátuma lejár, nem kíván indulni a posztért. A kiírt pályázatra viszont senki nem jelentkezett, osztotta meg Balázs József. Ez akár üzenet is lehet, mondta Bedő Tamás független polgármester. – Meg kell fontolni az intézményeink átszervezését. Ha az iskolák ismét önállóan működnének, és közvetlenül a tankerület alá tartoznának, a döntések is egyszerűbbek lennének – közölte.



Fábián György (MSZP) szerint a katolikus iskola a többi intézménytől „viszi el" a gyerekeket, nagyon megnehezítve ezzel a dolgukat. Szerinte meg kellene találni annak a módját, hogy ezt városi szinten lehessen koordinálni. Azt a polgármester is kiemelte: meglátása szerint aránytalan előnyt élveznek az egyházi iskolák, a pálya feléjük lejt, ezért is kötelessége egy önkormányzatnak, hogy mindenben segítse az államiakat.