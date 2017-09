Újra dobra verik a Holt-Tisza partját

Többször írtunk arról, hogy 11 területet kimértek a Holt-Tisza mellett, az áruk 2,2 és 3,6 millió forint között van. Ezek a 451-es út közelében, nagyjából a mészégetőnek nevezett rész és a lőtér között helyezkednek el. Eddig nem jött be a számításuk, de a képviselő szerint nem szabad, hogy ez a kedvüket szegje.



– Közművesíthetők, akár 60 négyzetméteres ingatlant is fel lehet ott húzni. A mostani elvadult táj helyett, illetve a túlparton is rendezett, szép környezet lesz egyszer, ebben biztos vagyok – mondta.



Azt már a kimérés előtt hallani lehetett a városban: nem biztos, hogy népszerűek lesznek a porták, hiszen többnyire azért vesz az ember vízparti telket, hogy akár az udvarából horgászhasson. Murányi László szerint, aki mindig is a parti sétány kialakítása mellett tette le a voksát, nem ez a baj.



– Gondoljunk bele, a Balatonnál sem jut mindenkinek parti üdülő, mégis népszerű a tó. Talán nem reklámoztuk elég intenzíven, vagy lehet, hogy tavasszal nagyobb lesz a vásárlási kedv – mutatott rá.