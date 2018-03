Ungerbauer György nem indul újra: a Csongrádi Hegyközség elnöke úgy érzi, eleget tanult

Ungerbauer György a szőlőben. Lemondja a válogatottságot, de a klubjában kitart. Archív fotó: Török János

Titkos szavazással, a voksok több mint hatvan százalékával választották 2005 decemberében a Csongrádi Hegyközség elnökévé Ungerbauer Györgyöt. A lapunk akkori tudósítása szerint „zajos" tisztújító közgyűlésen elhangzott, az új elnök szeretné elérni, hogy Csongrád legyen a borvidék központja, és a közösség érdekeit fogja előtérbe helyezni. Huszonegy évig dolgozott téeszben, aztán saját lábra állt, szőlőtermesztéssel, szaporítóanyag-előállítással és borászattal foglalkozó vállalkozást vezetett, amikor megválasztották. Most bejelentette: nem indul újra az elnöki tisztségért. Nem szeretne maradni a Csongrádi borvidék elnöki és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában betöltött pozíciójában sem.– Az embernek tudnia kell, hogy mikor célszerű abbahagyni, mint a fociban, amikor valaki lemondja a válogatottságot, de a klubjában még marad. Az a feladatmennyiség, amit a családi vállalkozásunk ad, nekem már elég. Kicsit el is fáradtam attól, amit láttam, de tudtam belőle tanulni – indokolta döntését lapunknak Ungerbauer György. – Voltam már temetésen többedmagammal lovagrendi ruhában tisztelegve az elhunyt előtt. Őrült lennék, ha az lenne a célom, hogy azt írják a síromra: az utolsó percig hegyközségi elnök volt...Az elnöki tisztséggel járó munkák egyik felét nagyon szerette és élvezi, mostanáig. – Van két telefonom, az egyik a hegyközségi. Ezen bármikor lehet hívni, és hívtak is, szombaton, vasárnap is, olyan kérdéssel, hogyan szabad kivágni egy ültetvényt, milyen feltételekkel lehet szőlőt telepíteni ott, ahol sosem volt, és a közelben sincs ilyen ültetvény. Fajta, tőtávolság, művelési és metszési mód. Kérdeztek, én meg mondtam, például hogy ha cserszegit tetszett telepíteni, ne vigye föl függönyművelésbe, maradjon az alacsony kordonnál, mert ez a fajta erre alkalmas. Azt én tudom, hogy mennyien fogadták meg a tanácsaimat és mennyien nem. Azt láthatták, hogy jó szívvel segítettem, mert van tapasztalatom. Szerintem ez a poszt nem való huszonéves fiatalnak és 65 fölöttinek sem. Én is 72 vagyok, a menet közben átszervezett hegyközségi működés miatt csúsztam bele ebbe – mondta Ungerbauer György.Szakmai fórumokon elmondta a véleményét, de ami az állammal és a mindenkori képviselőivel való egyeztetést, kardozást illeti, a csongrádi tisztségviselő azt a stratégiát követte, hogy nyílt színen ritkán állt elő azzal, mit szeretne elérni. – Ha kimondjuk, mit szeretnénk, és ezzel kellemetlen helyzetbe hozunk valakit, ő fölkészül, és mire odaérünk, meg fogja mondani, miért nem valósítható meg, amit szeretnénk – így Ungerbauer György. Ezért nem tette szóvá, amikor a miniszter azt nyilatkozta, hogy Magyarországon a minőségi borra kell ráfeküdni. Pedig közben a támogatási rendszer nem tett különbséget – és ezzel konzerválja az egyenlőtlenséget – a gyönge és a szuper jó talajokon gazdálkodók, vagy a nagy mennyiséget, de silány bort adó, illetve a csúcsminőségű szőlő között. Ami szerinte nincs rendjén. – Azt viszont a Hegyközségek Nemzeti Tanácsában sikerült keresztülvinnem, hogy különböző fajtánként legyenek ajánlott felvásárlási árak. Más kérdés, hogy ezt már elkezdték kijátszani, de ez mégis egy olyan kezdeményezés, amellyel talán mégis el lehet érni, hogy ebben az ágazatban tisztességesebb arányban oszoljon el a haszon szőlőtermelők és borászatok között. Ez például olyan cél, amiért érdemes lesz tovább dolgozni – tette hozzá.