Útlezárást terveznek a takarékszövetkezet bezárása miatt Bokroson

Semmi kedvem buszra ülni azért, amiért most elég biciklire is – mondta Szabó Istvánné.

Fotó: Králik Emese

– Harminc éve itt helyben intézem a pénzügyeimet, nem tudok akármikor beszaladni Csongrádra – közölte a bokrosi takarékszövetkezeti fiók előtt Varga Istvánné. – Nagyon rosszul érint minket itt a faluban, hogy bezárják a részleget. Vállalkozóként dolgozom, fóliáim vannak, nap közben nem könnyű elszakadni a munkától. Eddig bankkártyám sem volt, nem volt rá szükségem, de most muszáj lesz kérni – panaszolta.– Nagyon fel vagyunk háborodva – véleményezte egy másik helybeli nő, Szabó Istvánné. – Majd mindenért be kell járni a városba? Mi lesz az idősekkel, akik nem boldogulnak a plasztikkártyával? És ha személyesen szeretnénk valamit megkérdezni az ügyintézőtől? – sorolta a kételyeit.Az, hogy a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet kirendeltsége bezár Bokroson, olyan fontos ügy, hogy péntekre rendkívüli testületi ülést hívtak össze miatta Csongrádon. – Központi döntésről van szó, megszűnnek a kisebb, települési fiókok – magyarázta Bedő Tamás polgármester. – Ha valóban meglépik ezt, az önkormányzat megszünteti a szövetkezettel az eddigi kapcsolatait, illetve elkérjük visszamenőleg az eddig ingyen a rendelkezésükre bocsátott helyiség 3,6 milliós bérleti díját – vetítette előre.

Augusztusban már csak hetente egyszer, szeptembertől pedig egyáltalán nem nyit ki a fiók, mondta Somogyi Árpád képviselő. – A döntés tovább fog gyűrűzni. Ha már a szövetkezet ügyfele bemegy Csongrádra, a vásárlásait is ott intézi – mondta. Nem kell hozzá sok idő, és a helyi bolt is bezár emiatt – tette hozzá a szót kérő bokrosi lakos, Balogh János. Róla lapunk többször írt, sokszor szót emelt már Bokros érdekében. Az ismert borász, Gulyás Ferenc azt mondta az ülésen: a bokrosiaknak megrendült a bizalmuk.A pénzintézet képviseletében senki nem volt az ülésen. Levélben jelezték, hogy nem tudják elfogadni a meghívást – emelte ki a polgármester. Érdeklődésünkre Bozó Zoltán, a takarékszövetkezet igazgatóságának elnöke azt közölte: már eddig is sok bokrosi a csongrádi fiókban intézte az ügyeit. Tudomása szerint akadt olyan nap, hogy Bokroson egy ügyfél sem tért be. A készpénzkiadó automata marad a faluban, de a kirendeltséget nem tudják tovább fenntartani.Balogh János álláspontja továbbra is az, hogy ebbe a falubeliek nem nyugodnak bele. Ha kell, engedélyt kérnek egy 72 órás útzárra, így tiltakoznak.