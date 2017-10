Van szabadidős élet az okostelefonon túl: 4 országba utaznak, hogy személyes kapcsolataik legyenek

– Nagyon szeretem a telefonomat, de nélküle is lehet élni – mosolygott Kádár Lili hétfőn a csongrádi gimnáziumban. Kilenc diák egy nemzetközi pályázatban vesz részt. A kiindulási ötlet az volt, hogy a mai iskoláskorúak, vagy más néven a Z generáció már nem is emlékszik olyan világra, amelyben nem volt internet. Ez, illetve a televízió elvonja őket a mozgástól, beszélgetésektől, társas kapcsolatoktól.– Igen, van, akinek a mi generációnkból már tanítani kell, hogy másképp is lehet élni – bólogatott Erdélyi Lujza. Észt, dán, horvát és török partnerekkel közösen bizonyítják majd be, milyen lehetőségek rejlenek az infokommunikációs eszközökben, alkalmazásokban, ugyanakkor milyen valódi értékük van a személyes kapcsolatoknak, a játéknak, táncnak, színháznak, művészetnek. A gyerekek néhány napot töltenek majd egy-egy országban, az őket vendégül látó fiatalok pedig cserébe Csongrádra látogatnak. Tábori Lilla például arra számít, hogy olyan barátokra lel, akikkel esetleg hosszabb távon is megmarad a kapcsolat.– Nyitott, befogadó gyerekeket kerestünk – árulta el projektet vezető Kiss Attila iskolaigazgató. – Olyanokat, akik nem lepődnek majd meg a távoli országok nekünk furcsának tűnő szokásain, ételein. Felnőttszemmel is azt mondom: a projektnek mindenképpen van létjogosultsága. Magamon is észrevettem, hogy az ember a „kütyüjeitől" függő helyzetbe tud kerülni, ha nem figyel, és nem építi le ezt tudatosan – mondta. A pályázat két évig tart, a munka angolul zajlik, így nyelvgyakorlásnak sem utolsó a lehetőség.