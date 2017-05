Várják a tündérkertet Csongrádon

– Telefonon megkerestem a férfit, hasonló meglátásunk van a dologról – számolt be a napokban a csongrádi képviselő-testületi ülésen az egyik városatya. Máté Attila arra az ügyre célzott, amelyről lapunkból szerzett tudomást. Arról írtunk , hogy a csongrádi születésű, Hatvan mellett élő Maléth J. Zsolt a szülővárosában szeretne tündérkertet létrehozni, azaz olyan birtokot, ahol ősi, a betegségnek és az időjárásnak ellenálló gyümölcsfákat nevelnének.A képviselő elképzelése szerint Csongrádon élni kellene azzal a lehetőséggel, hogy genetikailag nem módosított növényeket neveljenek. A kert akár az oktatásban is helyet kaphatna, azaz iskolások gondozgatnának egy-egy fát, és kapnának a terméséből. – Sok elhanyagolt, gazdátlan önkormányzati földünk van, ha sikerül a kezdeményezővel megegyezni, adhatnánk területet – érvelt a városatya. Az ülésen Bedő Tamás polgármester is jó ötletnek nevezte Máté Attila tervét.A csongrádiak örülnek az elképzelésnek. A napokban egy olvasónk jelezte lapunknak: az ő tanyáján, az Öreg-szőlőkben vannak olyan fák, amelyekből szívesen adna oltóvesszőt. Ezt egy évben kétszer lehet megtenni, július közepe és augusztus közepe között, illetve az első téli deresedéstől december végéig.