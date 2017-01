Vér szerint nem, de szív szerint a saját gyermekeik

– Azt hiszem, családi indíttatás, szerettem volna segíteni másokon – gondolkodott el a csongrádi Gábris Józsefné Gyöngyi azon, miért vállalta a nevelőszülői hivatást. A Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató alkalmazásában áll, és mint minden munkáért, neki is fizetés jár. A beszélgetés során azonban egyértelműen kiderült számunkra: ahhoz, hogy valaki egy ilyen, életre szóló hivatást válasszon, valami sokkal több kell, mint egy stabil munkahely utáni vágy. A havi 87 ezer forintos juttatásért ugyanis Gyöngyinek – de még a férjének is – a nap 24 óráját kiteszik a feladatok. Az pedig, hogy nevelőszülőnek lenni tényleg olyan munkakör, ahová szív és lélek is kell, nem is kérdés.– Mi heten vagyunk testvérek, az egyik, nálam jóval fiatalabb öcsémet 8 éves korától neveltük – emlékezett vissza az asszony. – Egy másik, idősebb öcsém is nálunk lakott, ameddig nem talált magának albérletet. Nekünk volt már három kislányunk, ekkor vetődött fel, hogy segíthetnénk olyan gyerekeken, akiknek nincs családjuk. Úgy voltunk vele, teljesen mindegy, ki érkezik, szeretettel fogjuk fogadni. Két pici lány érkezett a sajátjaink mellé. Édestestvérekként tekintenek egymásra, mi sem teszünk köztük különbséget.– Nekem két öcsém van – tudtuk meg az édesapától. – Bár a feleségem a nevelőszülő, a kislányokkal kapcsolatos dolgokból természetesen én is kiveszem a részem. Sokszor a szabadságom alatt tudjuk csak elintézni a hivatalos ügyeiket. A vasúttársaságnál dolgozom több mint 20 éve, a kollégáim sokat segítenek, megkérdezik, hogy szükségünk van-e a kinőtt ruhákra. Az ismerőseink közül azért sokan ránk csodálkoznak: miért csináljátok, hogy bírjátok?Türelemre, kitartásra és szeretetre tényleg szükség van. Az esti fürdés legalább másfél óra, reggel fél 6 körül pedig már kelni kell, főleg ha a piciket fejlesztésre kell vinni, egy egyszerűbb vírus is legalább két hét alatt megy végig a gyerekeken. A házukat apránként, maguk újítgatják, bent egyelőre minden fehérre van festve, hogy könnyen lehessen javítani, mosolyogtak a felnőttek. A következő tervük, hogy nyárra fedett teraszt építsenek, így az öt lány majd akkor is kint játszhat a levegőn, ha éppen esik. Ritkán, de kirándulni is el tudnak menni. Arra, hogy vállalnának-e további nevelt gyermekeket, az édesapa nevetve mondta: egyelőre betelt a létszám.