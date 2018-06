Világbajnok lett a csongrádi testépítő

Három éve kezdett versenyezni a csongrádi Kádár Márkó. Idén világbajnok lett.

– Óvodáskorom óta sportoltam: karatéztam, fociztam. Vékonynak tartottam magam, 16 éves koromban határoztam el, hogy testépítéssel fogok foglalkozni – emlékezett vissza Kádár Márkó. Születése óta Csongrádon él, a közelmúltban testépítő-világbajnokságot nyert. A fiatal férfi most 23 éves, három éve kezdett el versenyezni.– Az első nemzetközi megmérettetésen 6. lettem. Kvalifikáltam magam a világbajnokságra, de kórházba kerültem, nem jutottam ki. A következő évben második lettem, akkor elhatároztam, hogy mindenképpen nyerni szeretnék. Idén első lettem nemzetközi porondon, majd a világbajnokságon is a dobogó legfelső fokára állhattam – foglalta össze.Főként késő este, éjszaka edz, junior klasszikus kategóriában versenyez, ahol jobban díjazzák a szálkásabb, formásabb testalkatot. Az eredményeit táplálékkiegészítőkkel és nagyon szigorú táplálkozással éri el, nem használ doppingszereket. Azt mondja, nem is a versenyzést, inkább az edzést szereti. A csongrádi gimnáziumban végzett, majd edzőnek tanult, az egyszerű gyakorlatokban hisz. Európában már nem tud többet elérni, most már amerikai megmérettetésekben gondolkodik.A munkája is a testépítéshez köti, négy éve üzemeltet konditermet Csongrádon, először többedmagával, ma már egyedül. A jövőjét is ezen a téren képzeli el, hamarosan nagyobb helyiségbe költöznek, és előbb-utóbb más városokban is terjeszkedni szeretne.