Virágtolvajbandát fogott el a rendőrség, megkerültek az ellopott muskátlik

Gulyás Gizella most tápoldattal próbálja helyrehozni a muskátlikat. Fotó: Kovács Erika

– A tolvajok képesek voltak átmászni a kerítésen, hogy ezt a két cserép muskátlit elvigyék – csóválta a fejét a Csongrádon élő Gulyás Gizella.– Március végén vagy április elején vettem a piros muskátlikat, darabonként 500 forintért. Akkor még nem ültettem ki a földbe, mert úgy voltam vele, hogy veszek melléjük más színűeket, és majd egyszerre ültetem ki az összeset. Sokáig fenn vagyok éjszakánként. Nem vettem észre, hogy járt valaki a nagyjából 25 négyzetméteres előkertemben. Csak másnap reggel láttam, hogy a muskátlik eltűntek – mesélte.– Nagyon megijedtem. A szobám ablaka, illetve a macska miatt az ajtó ablaka mindig nyitva van éjjel. Manapság pedig akár már 200 forintért is embert ölnek. Ki tudja, mi lakozik annak a lelkében, aki viráglopásra vetemedik? Bár annyiból védve vagyok, hogy az ablakom alatt hatalmas bokorban burjánzik a medvetalp kaktusz.A rendőrségen nem Gulyás Gizella tett feljelentést, hanem valamelyik utcabelije. Mint kiderült, másoktól is loptak virágokat. Volt, akitől leandert vittek el.– Úgy voltam vele, hogy a rendőrség sokszor az ellopott bicikliket sem találja meg, mit kezdenének két cserép muskátlival? Magamban bosszankodtam, aztán vettem újabb virágokat. Aztán áprilisban becsöngettek hozzám az egyenruhások, és kérdezték, nem tűnt-e el nekem is virágom. Elmeséltem. Azt hittem, itt ért véget a történet. De nem.

A múlt héten megjelentek nálam egy csomó papírral, amiket alá kellett írni. Fotókat is mutattak, volt vagy 30 virág. Az én muskátlimat a fehér cserépről ismertem meg. Még át sem ültették a tolvajok. Hétfőn újból jöttek a rendőrök, és mondták, hogy ne menjek sehová, mert egy óra múlva hazahozzák a virágaim. És tényleg úgy lett! Amikor elvitték őket, sokkal szebbek voltak. A tolvajoknál elsatnyultak, de majd itthon helyrejönnek. Öntözöm, tápoldatozom a két cserép virágot.Az asszony elmondta, a meglepetés mellett óriási hálát érez a rendőrök iránt. Nem a virágok értéke miatt, hanem azért, hogy komolyan vették az utca gondját, és nem hagyták futni a virágtolvajokat. – Jó érzés tudni, hogy kis ügyekben is lehet rájuk számítani – tette hozzá az asszony.A Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságtól megtudtuk, három tiszakürti lakos, egy 45 éves asszony, valamint egy 46 és egy 24 éves férfi márciustól két hónapon át 21 csongrádi és cibakházi ház előkertjéből, udvarából lopott cserepes virágokat és dísztárgyakat, például hattyú formájú kaspót. A zsákmányukkal a saját otthonukat díszítették. A tolvajok ügyét a rendőrség vádemelési javaslattal adta át az ügyészségnek.