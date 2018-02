Visszavonulót fújtak platánügyben - csak akkor döntenek fát, ha tényleg nincs más megoldás

Újragondolta a favágást a csongrádi önkormányzat. Fotó: Králik Emese

– A témát nem vesszük le napirendről, de a múltkori határozatunkat visszavonjuk – fogalmazott a napokban egy rendkívüli testületi ülésen Csongrád polgármestere, Bedő Tamás. Lapunk a kezdetektől követi az ügyet, amiről beszélt. A Fő utcai platánfák közül kettőt – a József Attila és a Zsinór utcai csomópontokban – ki kellene vágni, hogy a kereszteződés jól belátható legyen, és így ezeken a helyeken csökkenjen a balesetek száma. Január végén bólintott rá az ötletre a testület, most ezt a határozatot jegelték.Lapunk Facebook-oldalán, a témával kapcsolatos cikkre nagyon sok olvasó reagált. Jól láthatóan két táborra szakadtak: egy részük semmilyen körülmények között nem nyúlna a fákhoz. Például Bakó Tamás, aki úgy véli, nem szabad bántani a növényeket, jobb lenne áthelyezni a bicikliutat, újragondolni a közlekedési táblákat. Mások viszont a kivágásban látják a megoldást: Fazekas Tamás inkább válna meg egy fásszárútól, mint kockáztatná az emberéletet. Nemcsak olvasóinkat, de a helyeiket is foglalkoztatta a kérdés, a csongrádi önkormányzatot sokan megkeresték az ötleteikkel.

– Szóban is, interneten is sok véleményt kaptunk az üggyel kapcsolatban. Illetve egy egészen új információ is a tudomásomra jutott. Arról tájékoztattak, hogy a 70-es években készült egy felterjesztés, védettség alá szerették volna helyezni a platánsort. Ennek utána kell nézni. Emellett egy útépítő mérnököt is megkértünk, hogy tegyen javaslatokat – részletezte a polgármester.Információink szerint a József Attila utcai telefonfülkét, amely – igaz, részben a ráragasztott plakátok miatt – zavarja a kilátást, áthelyezi a szolgáltató. A fák ügyére a képviselő-testület a februári ülésen tér vissza.