Vitáztak, kit és hogyan válasszanak

Külső bizottság helyett idén már a képviselő-testület állandó bizottságainak elnökei döntik el, ki legyen Szentes díszpolgára, vagy kapjon A városért elismerést. Erről a januári ülésen döntött a grémium. Ennek az a veszélye, hogy az elismerés politikai színezetet kap, hiszen feltehetőleg az éppen aktuálisan domináns párt véleménye dönt majd, mutatott rá Szabó Zoltán Ferenc . A bírálóbizottságban erőteljesebben kellene képviselni a társadalmat, válasszanak be testületen kívüli személyeket is, javasolta Dömsödi Mihályné, de az ötletét elvetették.Szentesen a díszpolgár annyi pénzt kap, amennyi a polgármester aktuális havi bruttó illetménye, azaz a Kurca-parti városban közel 700 ezer forintot. A városért-emlékérem birtokosa a 30 százalékát. Rébeli-Szabó Tamás hangsúlyozta: a díszpolgári cím ne legyen kötelező jellegű. Azaz ha úgy adódik, válasszon a város akár több díszpolgárt. Ez már tavaly is így történt, az eredetileg ajánlott egy személy mellett egy másik is megkapta a címet. Ha azonban nem talál éppen arra érdemes embert a bizottság, akkor abban az évben ne adják ki az elismerést, javasolta Rébeli.Ugyanazon a napon ülésezett a csongrádi testület is, a téma kapcsán hasonló vita bontakozott ki. Csongrádon 200 ezer forint jár a Pro Urbe és a díszpolgári kitüntetésért, Laczkó Zsolt szerint azonban egyáltalán nem kellene pénzt adni, legyen elég az elismerés. Azt Gyovai Gáspár javasolta, hogy a rendeletben nettó összeg szerepeljen, de egyik városatya ötlete sem kapta meg a többséget. Murányi László megjegyezte: idén először már egy, a város címerével ellátott arany pecsétgyűrű is jár a díszpolgári címmel.