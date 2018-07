1978-ban született az első lombikbébi, azóta pedig már több mint 8 millióan jöttek világra

1978. július 25-én megszületett a világ első lombikbébije, Louise Joy Brown.

Több mint 8 millióra nőtt a mesterséges megtermékenyítéssel született gyerekek száma 1978 júliusa óta, amikor világra jött Louise Brown, az első lombikbébi - derült ki az Európai Humán Reprodukciós és Embriológiai Társaság (ESHRE) jelentéséből, amelyet a szervezet Barcelonában megrendezett éves találkozóján ismertettek.Az Asszisztált Reprodukciós Eljárásokat Monitorozó Nemzetközi Bizottság (ICMART) 1991 és 2014 közötti időszakot felölelő adatai szerint jelenleg évente több mint kétmillió megtermékenyítési kezelést, más néven ciklust végeznek világszerte, melyekből több mint félmillió újszülött jön a világra - olvasható a ScienceDaily tudományos-ismeretterjesztő portálon.Európában Spanyolország a legaktívabb az asszisztált reprodukciós eljárások (ART) elvégzésében. Az ESHRE 1997 óta gyűjt adatokat az egyes európai országokban elvégzett eljárások számáról. A legfrissebb rendelkezésre álló adatok 2015-re vonatkoznak. Ezek azt mutatják, hogy Spanyolországban rekordot jelentő 119 875 megtermékenyítési ciklust hajtottak végre, majd Oroszország (110 723 ciklus), Németország (96 512) és Franciaország (93 918) következik a sorban. Nagy-Britanniában nagyjából 60 ezer kezelést hajtanak végre évente.Az ESHRE vizsgálata a lombikeljárásra (in vitro fertilizáció, IVF), az ICSI (intracitoplazmatikus spermiuminjektálás) módszerre és a petesejt-adományozásra terjedt ki.A csaknem 800 ezer megtermékenyítési ciklust és 157 ezer 449 ART-baba adatait felölelő 2015-ös mutatók az eddigi legkiterjedtebb és legpontosabb képet adják az asszisztált reprodukciós eljárásokról Európában.Az ESHRE jelentésének főbb megállapításai közé tartozik, hogy az európai klinikákon továbbra is az ICSI-módszert részesítik előnyben az IVF-fel szemben, ami világszinten is megfigyelhető tendencia.Az 1990-es évek elején kifejlesztett megtermékenyítő eljárással közvetlenül a petesejtbe juttatják a kiválasztott egyetlen, jó minőségű hímivarsejtet egy mikrotűvel.Az egy megtermékenyítési ciklussal elérhető terhességi arány nagyjából 36 százalék körül állt meg Európában az IVF és az ICSI eljárásoknál egyaránt. A petesejt-adományozással elérhető terhességi arány továbbra is növekszik, jelenleg nagyjából 50 százalékon áll.Az ikerterhességek aránya még mindig csökken Európában, 2015-ben 14 százalék volt. A mutatók szerint 1997-ben még mindössze az esetek 11 százalékában, 2015-ben azonban már 38 százalékukban ültettek be egyetlen embriót.A szakemberek szerint az asszisztált reprodukciós eljárásokhoz való hozzáférés továbbra is nagyon egyenlőtlen Európában. Egy tanulmány szerint egymillió lakosonként világszerte nagyjából 1500 elvégzett ciklusra lenne igény évente. Ezt az arányt eléri például Dánia és Belgium - mindkét országban több mint 2500 kezelési ciklus jut egymillió főre -, azonban Ausztriában és Olaszországban már sokkal kisebb az elérhetőség.