1980 óta növekszik az elhízottak száma és mind többen halnak bele a súlyfelesleg okozta problémákba

A világ népességének csaknem egyharmada elhízott vagy túlsúlyos, és egyre többen halnak bele a súlyfelesleg okozta egészségi problémákba - figyelmeztettek kutatók a New England Journal of Medicine című folyóiratban hétfőn közölt tanulmányukban.



A szakemberek szerint 2015-ben csaknem négymillió ember halt meg szív- és érrendszeri betegségek, diabétesz, a rák egyes típusai, valamint a túlsúllyal összefüggő egyéb betegségek következtében. Mindez azt jelenti, hogy 1990 óta 28 százalékkal nőtt a túlsúllyal kapcsolatos halálozások aránya.



A Washingtoni Egyetem egészségügyi központjának kutatói szerint 2015-ben 2,2 milliárd ember, vagyis a Föld lakosságának 30 százaléka küzdött súlyfelesleggel. Ebből majdnem 108 millió gyerek és több mint 600 millió felnőtt tartozott az elhízott kategóriába, ami azt jelenti, hogy a testtömegindexük - BMI, a testmagasságból és testtömegből kiszámított érték - meghaladta a 30-at.

A 195 országra kiterjedő és az 1980 és 2015 közötti 35 évet vizsgáló tanulmány eredményei szerint a halálozások több mint 60 százaléka az elhízottak csoportjában történt.



Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) szerint az elhízottak aránya folyamatosan növekszik 1980 óta, több mint 70 országban megkétszereződött, a legmagasabb - majdnem 13 százalék - az Egyesült Államokban. Az elhízott felnőttek arányát tekintve Egyiptom vezet mintegy 35 százalékkal.



Néhány országban - Algériában, Törökországban és Jordániában - a gyerekek körében gyorsabban növekszik az elhízottak aránya, mint a felnőtteknél.



Az ENSZ szerint mindeközben csaknem 800 millió ember, köztük 300 millió gyerek fekszik le minden nap éhesen.



A szakértők szerint elsősorban a helytelen étrend és a tétlen, ülő életmód az oka a túlsúlyosak számának növekedéséért.



Az urbanizáció és a gazdasági fejlődés nyomán a szegény országokban is egyre nő az elhízottak aránya, ahogy a lakosság maga mögött hagyja a tradicionális, zöldségekben gazdag ételeket és egyre inkább áttér a feldolgozott élelmiszerekre.



A londoni székhelyű Overseas Development Institute Mexikóban, Brazíliában, Kínában, Dél-Koreában és Nagy-Britanniában végzett felmérése szerint a feldolgozott ételek - többek között fagylaltok, hamburgerek, rágcsálnivalók és csokoládék - ára csökken 1990 óta, míg a friss gyümölcsöké és zöldségeké emelkedik.