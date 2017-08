5 orvosi tipp, hogy elkerüljük a légkondi betegségeket

A nyári hőhullámok megszaporodásával egyre több nyilvános helyre és lakásba kerül légkondi. A tapasztalatok szerint azonban sokan nincsenek tisztában a berendezés helyes használatával, ami akár egészségügyi kockázattal is járhat.Az alábbiakban reumatológus ad tippeket ad azzal kapcsolatban, hogy mire érdemes odafigyelni a klíma használatakor.Jólesik a forróságban a légkondi hűsítő levegője, azonban használata sokféle egészségügyi kockázattal jár, főként, ha nem tartunk be bizonyos alapszabályokat.A lehűtött szoba száraz levegője nem tesz jót a szemünknek és az orrnyálkahártyánknak, nem ritka az sem, hogy a fejünk fájdul meg tőle.A nagy hőmérséklet-különbségektől könnyen megfázhatunk, a berendezés felületes tisztítása pedig legionárius betegséget okozhat.A nem megfelelő használat ízületeinkre is rossz hatással lehet.

A NaturMed Hotel Carbona reumatológusa, Dr. Kurth Géza arra hívja fel a figyelmet, hogy a klíma egészségügyi kockázatai néhány egyszerű tipp betartásával mérsékelhetőek. Íme a doktor úr javaslatai.Nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy minimum évente egyszer meg kell ejteni mind a beltéri, mind az autós légkondi kitisztíttatását. A reumatológus szerint a szűrőberendezésben a por mellett a gombák, baktériumok is megtelepedhetnek, használata így komoly fertőzésveszéllyel járhat, ha nem figyelünk oda a rendszeres karbantartásra. A tisztítás és fertőtlenítés mellett bizonyos időközönként a szűrőt is ki kell cserélni.Míg gyakran élvezzük a klímából áradó hűs, frissítőnek ható levegőt, nem szabad elfelejtenünk, hogy a berendezés csupán a benti levegőt forgatja. Szellőztessünk rendszeresen reggel vagy este, hogy friss levegő kerüljön az elhasznált helyére.Annak érdekében, hogy szervezetünket ne terheljük feleslegesen, a benti levegő hőmérsékletét ne állítsuk 5-8 Celsius-foknál hűvösebbre a kinti értékhez képest. Így testünk is fokozatosan hűl le, és amikor kimegyünk a melegbe, akkor nem leszünk rögtön rosszul a ránk zúduló hőségtől, és óriási hőmérséklet-különbségtől.Hiába esik jól a bennünket érő hideg levegő, fontos, hogy ne legyünk huzamosabb ideig a légkondi alatt. Ezáltal elkerülhetjük a megfázást, az ízületi fájdalmak és gyulladás kialakulását vagy akár a klímareumát. A légkondicionáló száraz levegője miatt gyakori panasz például az orr és a torok nyálkahártyájának kiszáradása. Ezenkívül szemszárazságot, fejfájást és szédülést is előidézhet a hűtött helyiségben tartózkodás.A NaturMed Hotel Carbona reumatológusa szerint, ha már kialakult a probléma, akkor mindenképpen érdemes szakember tanácsát kikérni, függően a tünetekről. Az influenzaszerű tünetekkel érdemes azonnal a háziorvost felkeresni, olyan mozgásszervi panaszok, mint például a klímareuma kezelésére kiváló megoldást nyújtanak a termálvizes fürdőzések, a sókamra, az inhaláció és a Bemer mágnesterápia is.