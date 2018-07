6 leggyakoribb betegség a fesztiválokon

A fesztiválokon kétségkívül ez a leggyakoribb és szinte mindenkit érintő betegség, hiszen az alkohol nagy mennyiségű vizet von el a szervezettől. Ezért célszerű a szeszes italokon túl vízzel is hidratálni a szervezetünket, hiszen így másnap nem érezzük úgy magunkat, mintha fejbe vertek volna. Ennek kezelésére a fájdalomcsillapítók mellett igyunk fruktóz tartalmú gyümölcsleveket, és ha már elég edzett a gyomrunk, fogyasszunk sok gyümölcsöt, mert a benne rejlő gyümölcscukor gyorsítja az alkohol lebontását.A másnaposságból adódó illuminált állapot, a tömeges tánc és a különböző sportjátékok sajnos gyakran sérülésekhez vezetnek. Az ebből következő könnyedebb felszíni sérülések, kisebb zúzódások és csípések kezelésére alkalmazhatunk természetesebb, szelídebb gyógymódokat. Dr. Szeles Géza ilyenkor az Arnica montana és a Bellis perennis homeopátiás szerek alkalmazását javasolja, az alábbiak szerint: 9 CH vagy 15 CH potenciában 5 golyót szopogassunk el óránként egészen addig, amíg a panasz enyhül. Javulás esetén az adagolást napi 2-3 alkalomra csökkentsük, amíg a tünetek megszűnnek. Fontos tisztában lenni, hogy súlyosabb sérülések esetén, mindenképpen látogassunk el az orvoshoz!Ezt természetesen megelőzhetjük naptejjel, de ha mégsem használtuk volna és rárajzolódott a napszemüveg sziluettje arcunkra, számos a tüneteket enyhítendő megoldást alkalmazhatunk. A hideg zuhany után, a legközelebbi patikában könnyedén beszerezhetünk jó minőségű, hűsítő gélkrémeket, de az alternatív megoldások kedvelőinek egy cserép Aloe beszerzése is jó választás. Az Aloe vera mélyen a bőrben szívódik fel, kitűnő gyulladáscsökkentő és sejtserkentő hatása van.Alkalmazása: Vágjuk fel a növény egyik levelét vízszintes irányban, és kenjük be az érzékeny bőrfelületeket.A nagy meleg miatt az ételfertőzés veszélye is nagy a fesztiválokon, ezért ügyeljünk arra, hogy a sátorban hagyott finomságot több óra elteltével már ne együk meg, ha csak nem így szeretnénk magunkat rábírni a gyakori és intenzív kocogásra. Ehelyett inkább vegyünk magunkhoz orvosi szenet, B6-vitamint, valamint probiotikumot is, hiszen ez utóbbi erősíti az immunrendszert, és helyreállítja a bélflórát.Ez a betegség elsősorban a fesztivál hölgy látogatóinál jelentkezik, és főleg akkor, ha nem figyelnek arra, hogy éjszaka már nem olyan meleg a talaj, mint nappal. Szeles Géza 30 éves fesztiválon szerzett tapasztalata, hogy a fiatalok előszeretettel fetrengenek a harmatos fűben, ám ennek mindig megvan a böjtje, hiszen reggel általában nála kötnek ki. Ilyenkor fontos a folyadék bevitel, leginkább víz és gyógytea formájában, továbbá lehetőség szerint egy kád, forró fürdő is csillapítja a kellemetlen érzést. A gyulladás csökkentésére szárított formában fogyasszunk tőzeg- és vörösáfonyát vagy áfonyalevet.A leggyakrabban előforduló panaszok egyike a fesztiválokon, az önfeledt énekléstől, a kiabálástól és a hideg italok fogyasztása miatt kialakult torokgyulladás. Ezt erősíti a levegőben szálló por komoly koncentrációja. A hangszálaink megóvására és a légúti fertőzések okozta gyulladások kezelésére gargarizáljunk sóval hígított langyos vízzel naponta többször, de egy forró csésze tea is azonnali nyugtató hatást eredményez.További információért kattints ide