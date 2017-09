6 tipp a bosszantó és egészségtelen penészfoltok ellen

A legszebben kifestett falat is tönkre teszi a penész megjelenése, amelynek fő oka a lakás páratartalmának megemelkedése, mondja Podmaniczki Attila, a Poli-Farbe festékgyár alkalmazástechnikusa. Nyáron nem jelent gondot a pára, hiszen nyitva vannak az ablakok, ajtók, jár a levegő, de a hűvös napok közeledtével hamarosan bekapcsoljuk a fűtést is, és a zárt lakásban ilyenkor párologni kezd a beton, a fal, a fabútor is. A penészgombák pedig sajnálatos módon elszaporodnak. 15 és 30 Celsius-fok között, sőt afölött is szaporodnak, légúti tüneteket, sőt allergiát is okozhatnak.



Amint beköszön a hűvösebb idő érdemes tehát figyelnünk, látunk-e kialakulni penészfoltokat? A megelőzéshez és védekezéshez nézzünk meg néhány tanácsot a Poli-Farbe szakértőjétől:



1. A penész ellen a leghatékonyabb módszer a gyakori szellőztetés. Télen is naponta többször, rövid ideig nyissunk ablakot. A bennszorult pára így nem csapódik le a falakon. A fürdőszoba és a konyha, valamint a teregetésre használt helyiség szellőztetésére kell leginkább odafigyelnünk. Ezért sem túl előnyös, ha ezekben a párás helyiségekben nincs ablak. Ilyenkor érdemes a klíma fűtési üzemmódjával vagy egy egyszerű párátlanító berendezéssel rásegítenünk a légmozgásra.



2. Nyílászárócsere után is fokozódhat a lakás páratartalma, hiszen a természetes szellőzés kitűnően záródó ablakok mellett jelentősen lecsökken. Ezért érdemes olyan terméket választani, amelyet résszellőzés funkcióval láttak el, de a modern házaknál gyakori az automata légcserélő beszerelése is.



3. Mindenképpen tartsunk a lakásban páratartalom-mérőt, amely követi a levegő nedvességtartalmának változását. Az ideális arány átlagosan 50-55 százalék, efölött, szellőztessünk, légkondicionáljunk, mert ilyenkor már nő a penészesedés kockázata.



4. Gyakori az olyan kivitelezési hiba is, amely penészesedéshez vezet. A nem megfelelő szigetelésű falak, sarkok és áthidalók körül úgynevezett hőhíd keletkezhet. Ezekben a helyiségekben az ablakok és ajtók környékén tapasztalhatjuk a pára kicsapódását és vízcseppek megjelenését. Ilyenkor a hibák kijavítása hozhat eredményt.



5. A penészesedés végleges felszámolásához a kiváltó okot kell felkutatnunk és megszüntetnünk, különben az ártalmas kórokozó visszatérhet. Ám érdemes addig is cselekednünk, amíg nem tudunk a dolog végére járni: használhatunk olyan fertőtlenítőszert, amely elpusztítja a penészt. Ilyen például a Poli-Farbe Inntaler penészlemosója, amellyel jó ideig felszámolhatjuk a penészt.



6. Fertőtlenítés után vagy akár megelőzés gyanánt használjunk olyan falfestéket, amellyel hatékonyan védekezhetünk a falakon. A Poli-Farbe Platinum matt latex festék fokozott igénybevételnek kitett helyiségek védelmére kifejlesztett beltéri falfesték, amely ellenáll a magas páratartalomnak és a falon penészálló bevonatot képez. Ezzel a speciális összetételű falfestékkel bevont a falakon nem tud megtapadni a penész. Sőt, a szép, új szoba tisztántartása is egyszerűbbé válik, mert a matt felületen a szennyeződések mosószeres vízzel lemoshatóak vagy akár súrolhatóak.