A 70 év feletti magyarok másfél órával többet mozognak, mint a huszonévesek

Az idősödés egyáltalán nem az életkorról szól, a huszonévesek és a harmincasok például sokkal többet foglalkoznak az öregedéssel, mint a 65 felettiek egy reprezentatív nemzetközi felmérés szerint.



A McCann Worldgroup cég szerdán Budapesten ismertette Truth About Age ("igazság az életkorról") címmel megjelent globális kutatását, amelyben magyarokat is megkérdeztek az időskorról, az idősödésről.



A 36 országban, mintegy 24 ezer ember megkérdezésével végzett felmérésben több mint ezer, 20 és 70 év közötti magyar válaszadó vett részt, a minta a magyar lakosságra nézve is reprezentatív volt - írták. A közlemény idézi a cég budapesti stratégiai igazgatóját, Marina Nikset, aki szerint a kutatás alapján át kell értékelni az időskorról szóló gondolkodást.



A felmérés szerint a 70 év feletti magyarok csaknem 7 órát mozognak aktívan egy héten, bő másfél órával többet, mint a huszonévesek. Ugyanakkor online játékokkal is több időt töltenek, mint fiatalabb honfitársaink: a 70 év felettiek csaknem 6 órát, míg a 20-30 évesek 4,7 órát játszanak a weben.



A felmérés szerint majd minden országban, így Magyarországon is azt mondták a 70 év felettiek, hogy az időskor legnagyobb előnye a szabadság. Szinte nincs is olyan életkor, amikor igazán öregnek érzi magát az ember. Tízes skálán, ahol 1 a nagyon fiatalt, míg 10 a nagyon öreget jelzi, a huszonévesek saját magukat 3-asra értékelték, míg az 50-60 év közöttiek 4-esre, de 70 felett sem mentek 4 fölé a válaszadók - írták.



A felmérésből az is kiderült, a válaszadók 72 százaléka azt állítja, hogy az ember soha nem túl öreg ahhoz, hogy ismerkedjen. A világ többi részéhez képest azonban Magyarország valamivel konzervatívabb: míg más országokban az 50 év felettiek mindössze 20 százaléka vélte úgy, hogy a szexuális életnek 55 éves kor felett vége van, hazánkban ez az arány elérte a 30 százalékot.



A marketingszolgáltatásokat nyújtó cég kutatása szerint a magyarok 28 évesen érzik magukat a legboldogabbnak, 34 évesen a legproduktívabbnak, és 37 éves korban érzik a legnehezebbnek az életet. 60-70 éves korban viszont egyre inkább úgy érzik az emberek, hogy a média és a hirdetők kevésbé szólnak hozzájuk, kevésbé értik meg őket.