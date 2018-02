A bőrünkön jelenhetnek meg a létfontosságú egészségügyi adatok

A félvezető technológiák fejlődésének köszönhetően a hordozható készülékek most már képesek figyelemmel kísérni az egészséget azáltal, hogy mérik a létfontosságú jeleket vagy elektrokardiogramot, majd az adatokat vezeték nélkül továbbítják egy okostelefonhoz. A leolvasások vagy az elektrokardiográfiás hullámformák valós időben jeleníthetők meg a képernyőn, vagy elküldhetők a felhőbe vagy a memóriába, ahol az információt tárolják - számolt be a Tokiói Egyetem eredményéről a sciencedaily.com Az újonnan kifejlesztett bőrelektronikai rendszer célja egy lépéssel továbblépni az információhoz való hozzáférés javítása érdekében olyan embereknél, mint az idősek vagy a betegek, akik nyitottak a meglévő eszközökről és interfészekről származó adatok kezelésére és megszerzésére.Az eszköz segítségével könnyebbé válhat az otthoni egészségügyi ellátórendszerek működtetése az idősödő társadalmakban a folyamatos, nem invazív állapotfelmérés és otthoni gondozás révén.Az új integrált rendszer egy rugalmas, deformálható kijelzőből és egy könnyű érzékelőket tartalmazó légáteresztő elektródából és vezeték nélküli kommunikációs modulból áll össze. Az érzékelő által mért orvosi adatokat, például az elektrokardiogramot, vezeték nélkül is elküldhetjük okostelefonra a megtekintéshez vagy a eltárolhatjuk a mért adatokat a kapcsolódó felhőszolgáltatásban.A Tokiói Egyetem Posztgraduális Műszaki Egyetem és a Dai Nippon Printing (DNP) kutatóinak együttműködése által kifejlesztett megjelenítés egy 16 x 24 soros mikro LED-ből és egy gumiból készült nyújtható hordozóból áll.Ez a kijelző akár az eredeti hossza 45 százalékával is nyújtható.Sokkal jobban ellenáll a nyújtásnak és kopásának, mint a korábbi viselhető kijelzők.