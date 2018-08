A dohányzás és az ivászat már ifjúkorban károsítja az artériákat

A szakemberek ugyanakkor azt is kimutatták, hogy ha a kamaszok felhagynak a dohányzással és az ivászattal, az artériák ruganyossága visszatér a normál állapotba - adta hírül a BBC News.



A University College of London kutatói 1266 kamaszról 2004 és 2008 között gyűjtött adatokat tanulmányoztak. A kutatásba bevontak részletesen elmondták dohányzási és alkoholfogyasztási szokásaikat 13, 15 és 17 éves korban, majd megvizsgálták artériáikat.



A szakemberek kimutatták, hogy gyakrabban fordult elő az artériák merevedése azoknál, akik napi száznál több cigarettát szívtak, és rohamivók voltak, mint azoknál, akik napi 20-nál kevesebb cigit szívtak és két egységnél kevesebb szeszesitalt fogyasztottak. Az alkoholfogyasztók többsége inkább sört ivott.



Már nagyon fiatal korban megtörténik az erek sérülése dohányzás és ivászat miatt, a kettő együttesen még nagyobb károkat okoz - hívta fel a figyelmet Marietta Charakida, a UCL kardiológiai intézetének kutatója, a tanulmány egyik szerzője.



"Kutatások ugyan kimutatták, hogy a kamaszok kevesebbet dohányoznak az utóbbi években, de a mi tanulmányunk szerint minden ötödik tinédzser dohányzik 17 éves korára. Azokban a családokban, ahol a szülő dohányos, a kamaszok is nagyobb valószínűséggel szoknak rá a cigarettára" - tette hozzá.



Metin Avkarin professzor "bátorító jelnek" nevezte a tanulmány azon megállapítását, hogy a károsodás visszafordítható. "Soha nem késő változtatni, ami végső soron az élet megmentését jelenti. A dohányzásról való lemondás a legjobb dolog, amit a szív védelmében megtehetsz. Ha fogyasztasz alkoholt, ne lépd túl az ajánlott mennyiséget" - hangoztatta.