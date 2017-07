A férfi életkora is hatással van a mesterséges megtermékenyítés sikerére

A Harvard Egyetem kutatói majdnem 19 ezer mesterséges megtermékenyítéses (IVF) eset vizsgálata alapján közölték tanulmányukat a European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) kiadványában.





Megállapításaik rácáfoltak arra az elméletre, hogy a férfiak termékenysége örökké tart. A tanulmány szerint a természetes vagy mesterséges megtermékenyítésnél az idősebb férfiaknál jelentkező spermamutációk és a spermák számának csökkenése a megtermékenyítés esélyeit is csökkenti - ismertette a tanulmányt a BBC News.



Korábbi kutatások már jelezték, hogy az idősebb sperma esetében nagyobb az esély a genetikai hibákra, egyebek mellett az autizmus és a skizofrénia gyermekkori kialakulásával is kapcsolatba hozták.



A most megjelent tanulmány szerint a 40-42 éves férfiaknál 46 százalékkal kisebb az esélye a mesterséges megtermékenyítés sikerének, mint a 30-35 éveseknél, ha partnerük 30 év alatti.



A nők életkora mindazonáltal nagyobb hatással van a pár termékenységére, mint a férfié.



A 35 éves nőknek jelentősen nagyobb az esélye arra egy 30 év alatti férfi partnerrel, hogy az IVF kezelés első ciklusában megtermékenyüljenek, mint egy harmincas évei közepén járó férfival.



Az idősebb férfiak csökkenő termékenységének oka Laura Dodge, a Harvard Egyetem orvosi karának kutatója szerint nem teljesen világos. "Míg a nők esetében a kor előrehaladásával főleg a kromoszóma rendellenességek miatt csökken a termékenység, a férfiak életkorának a terhességre gyakorolt hatása kevésbé megmagyarázható" - mondta.



Dodge a termékenység sikerét elősegítendő azt javasolta a 35 éven felüli férfiaknak, hogy mivel a hatásmechanizmus nem világos, az a legjobb, amit tehetnek, hogy egészséges életmódot folytatnak.



Raj Mathur nőgyógyász, a Manchester Fertility klinikai vezetője pedig hangsúlyozta, hogy további kiterjedt kutatásokra, nagyobb adatbázisok felhasználására lesz szükség a férfiak életkorának a mesterséges megtermékenyítésre gyakorolt hatásával kapcsolatban.