A fogak és csontok jó barátja a fluor

Napi fluoridigény



– Csecsemők: napi 0,25–0,5 mg.

– Gyerekek 15 éves korig: 0,7–3,2 mg.

– 15 éves kortól a nők napi igénye: 2,9–3,1 mg.

– 15 éves kortól a férfiak napi igénye: 3,2–3,8 mg.

Olvasónk, Ballér Alexandra Katalin azt szeretné tudni, hogy használhat-e gyermeke fluoridos fogkrémet, illetve kell-e adni neki fogzás idején fluortablettát. Amikor ő gyerek volt, akkor gyakorlat volt fluortablettával is erősíteni a fogakat, de ma már a speciális fogkrémet is károsnak tartják. Mi az igazság, kérdi a szakorvostól. Dr. Kiss Gabriella , a szegedi Aranyklinika fogorvosa válaszol.– Nem tilos a gyermek korának megfelelő fluoridos fogkrémet használni, és hasznos lehet az orvosi ajánlás alapján adott fluortabletta is. A problémát az szokta okozni, hogy nagyon közel áll egymáshoz a terápiás és a toxikus dózis, tehát amit még javasolt adni, és amit a túladagolás miatt már nem.

A fluor a csontok és a fogak egészsége szempontjából fontos ásványi anyag.

Ellentétben a több évtizeddel ezelőtti állapotokkal, már nagyon sok helyről juthat hozzá a szervezetünk fluorhoz, akár a tudtunk nélkül is. Élelmiszerekbe, sóba, ásványvizekbe is tesznek, hol nagyobb, hol kisebb mennyiséget.Ha erre nem figyelünk oda, és még tablettát is adunk, akkor valóban túllőhetünk a célon – mondja a fogorvos.– Ha tablettát kap a gyerek, akkor pluszban már ne vigyünk be fluort. Ne adjunk például fluorral dúsított ásványvizet a kicsiknek. A bébivizek általában biztonságosak, de a felnőtteknek árusított vizek között azért akad, ami nagyobb mennyiségben tartalmaz fluort.

Azt javaslom, orvos felügyelete mellett adjuk a fluort, és figyeljünk a forrásokra, melyekből kerülhet még a kicsik szervezetébe. Magas a csirkehús és egyes halfélék fluortartalma is. Önmagukban ezekből egyébként nem tudunk túl sokat bevinni a szervezetbe, de ha hozzáadjuk még a fluortablettát és a fluoridos fogkrémekkel bevitt mennyiséget is, akkor okozhatunk kárt. Túladagolás esetén a fogzománc sérül, elszíneződik, foltok keletkezhetnek rajta, de károsodhatnak a csontok is.

Fluorforrások



– fluoriddal dúsított víz

– fluoridos háztartási só

– fluoridos tej

– fluortabletták alkalmazása (Dentocar, Zymafluor)

– fogkrémek (kicsiknek gyerekfogkrém)

– ecsetelők

– lakkok

– Fluoridos fogkrémet használhatunk?– A kisbabák fogát felnőtteknek szánt, fluoridos fogkrémmel ne mossuk, de a boltban kapható, gyermekeknek készült fogkrémeket nyugodtan használhatjuk akkor is, ha azok fluoridot tartalmaznak. Sőt, szükséges is, hogy szép, erős fogzománc fejlődjön ki! A fogorvos javasolhat még fluoridos ecsetelőt is. Kívülről és belülről is be tudjuk vinni a szükséges mennyiséget. Orvosa válogatja, hogy mit javasol. Ki kell emelni, hogy bármilyen formában is jut hozzá a szervezet, egy nagyon fontos ásványi anyagról van szó: megelőzi a fogszuvasodást, megkeményíti a fogzománcot, és szükséges a csontok fejlődése szempontjából is. A gyerekkorban bevitt fluor a csontfogakat is erősíti! Természetesen ahogy nő a gyerek, egyre magasabb dózisra van szüksége.