A háziállattartás segít a mentális problémák kezelésében

A Manchesteri, a Liverpooli és a Southamptoni Egyetem kutatói, akik elsőként készítettek átfogó elemzést az állattartás hatásait vizsgáló korábbi tanulmányok eredményeiből, kimutatták, hogy a hosszú távú mentális egészségi problémákkal élő emberek számára segítséget jelent, ha például kutyát, macskát, aranyhalat, hörcsögöt, vagy pintyet tartanak.



A BMC Psychiatry című szaklapban publikált tanulmány szerint a háziállatok segítenek gazdáiknak az érzelmeik jobb kezelésében, képesek elterelni a figyelmüket a mentális problémák okozta stresszről. A háziállatok olyan társat jelentenek a mentális betegséggel élők számára, aki nem ítélkezik felettük és segít enyhíteni a magányosság érzetét is.



Mivel a kutyák például rendszeres sétáltatást igényelnek, ezért fizikai aktivitásra is ösztönzik a gazdájukat, akinek ilyenkor lehetősége nyílik arra, hogy elbeszélgessen más kutyatartókkal is.



A vizsgált tanulmányok egyikében egy nő arról számolt be, hogy már pusztán hörcsöge ketrecének kitakarítása és az állat etetése is olyasvalami volt, ami célt adott a napjainak.



"A háziállatok ítélkezés nélkül elfogadják az embert, feltétel nélküli támogatást nyújtanak számára, amit ezek az emberek gyakran nem kapnak meg a családtagjaiktól, vagy ismerőseiktől" - mondta Helen Brooks, a Liverpooli Egyetem munkatársa.



Kelly Rushton, a Manchesteri Egyetem kutatója szerint a mentális egészségre gyakorolt jótékony hatása miatt, a háziállattartást bele kellene építeni a páciensek személyre szabott kezelési tervébe.