A lányok az apáktól örökölhetnek egy petefészekrákra hajlamosító génmutációt

Az apától örökölt X kromoszóma egyik génjének mutációja növelheti a petefészekrák kockázatát - állapították meg amerikai kutatók.



Azoknak a nőknek, akiknek családjában több nemzedékre visszamenőleg előfordult rákos megbetegedés, jelenleg lehetőségük van tesztet végeztetni a BRCA1 és a BRCA2 nevű génekben előforduló - a petefészek- és a mellrákkal összefüggő - mutációk kimutatására - írta a BBC News.



A PLoS Genetics című folyóiratban publikált tanulmány készítői szerint azonban a petefészekrák kialakulásában több másik öröklött tényező, például az apai eredetű X kromoszóma egyik génjének mutációja is közrejátszhat.



A buffalói Roswell Park Rákkutatóintézet munkatársaként dolgozó Kevin Eng és kollégáinak egyik gyanúsítottja a MAGEC3 gén volt, amely az apától örökölt X-kromoszómán található. A szakemberek szerint az apától - és apai nagyanyától - örökölt génekkel összefüggő petefészekrák korábban jelentkezik, mint az anyától örökölt génekre visszavezethető petefészekrák.



"Egy családban, ahol három lánygyermek is petefészekrákkal küzd, nagyobb valószínűséggel játszanak szerepet az örökölt X-kromoszómamutációk, mint a BRCA-mutációk" - mondta Eng, hozzátéve, hogy a következő lépés a MAGEC3 gén további tanulmányozása és feltételezett szerepének megerősítése lesz.



"Ez a tanulmány azt sugallja, hogy a nők egy része nem csupán anyai ágon, hanem éppúgy az apja családján keresztül is örökölheti a petefészekrák kockázatát az újonnan azonosított génmutáció révén" - mondta Catherine Pickworth, a Cancer Research UK brit rákkutató intézet munkatársa.



Hozzátette: "ezek az eredmények a jövőben segíthetik azokat a nőket, akiknek a családjában előfordult petefészekrák, hogy jobban megértsék a betegség kialakulásának kockázatát. Ez pedig azért fontos, mert a petefészekrákot gyakran csak késői stádiumban diagnosztizálják, amikor már nehezebb kezelni"