A leghasznosabb újévi fogadalommal az egészségünkért

Kezdjük az évet felelősségteljesen, foglaljunk időpontot az alábbi, 1-2 évente elvégzendő vizsgálatokra!

A szűrővizsgálatokat a magyar lakosság nagy része hajlamos elodázni, az egészségünkkel általában már csak akkor foglalkozunk, amikor megtörtént a baj. Pedig„A méhnyakrák a nőket érintő második leggyakrabban előforduló rosszindulatú betegség. Annak ellenére, hogy korai stádiumban is jól felismerhető, és megfelelő kezeléssel gyógyítható, a citológiai vizsgálat elhanyagolása miatt még mindig évi 500 haláleset okozója. A szűrés mellett kérjünk nőgyógyászunktól emlő ultrahang vizsgálatot is, 40 éves kor felett pedig 1-2 évente mammográfia is szükséges az emlőrák ellenőrzésére" – figyelmeztet Dr. Horváth Rita, a Czeizel Intézet nőgyógyász szakorvosa.ne feledkezzünk meg az évente ajánlott mellkas röntgenvizsgálatról.A hasi– és kismedence ultrahang mellett elvégzettvér- és vizeletminta alapján ad képet belső szerveink állapotáról.A cukorbetegség és húgyúti fertőzések mellett veséink egészségéről is információt kaphatunk.„Mivel a vesék funkciójának romlása “némán", tünetmentesen zajlik, ezért nagyon fontos a rendszeresen, évente történő laborvizsgálat. Ezzel még a tünetek kialakulása előtt kiszűrhető a vesebetegség" - mondja Dr. Bíró Kinga, a Czeizel Intézet nephrológus szakorvosa.A szív-és érrendszeri betegségek felderítésére, de háziorvosunktól fiatalabb korban, panasz nélkül is érdemes EKG-vizsgálatot kérni.kialakulásának megakadályozásához minden télen vagy tavasszal keressünk fel bőrgyógyászt: évről évre egyre több ember szenved bőrrákban, pedig az időben felállított diagnózissal a káros sejtek könnyen eltávolíthatók.