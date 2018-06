A mentális rendellenességek közé sorolta a videojáték-függőséget a WHO

A nemzetközi szervezet 11. alkalommal adta ki hétfőn a betegségek nemzetközi osztályozásának (ICD) listáját, ebben először vette fel a mentális zavarok listájára a videojáték-függőséget, mint sajátos elmeállapotot.



A világszerte irányadó egészségügyi kódrendszer friss verziója, az ICD-11 szerint a játékfüggőség olyan súlyosan tartós vagy visszatérő viselkedés, amelyben a játék "elsőbbséget élvez az élet más területeivel szemben".



Néhány országban a videojáték-függőséget már korábban a jelentős közegészségügyi problémák közé sorolják. Több országban, köztük az Egyesült Királyságban is, működnek olyan magánklinikák, ahol kezelik ezt a függőséget.



A WHO utoljára 1992-ben adta ki az ICD-listát. A 2018-as útmutató leírja a betegségek kódjait, jeleit, szimptómáit. A dokumentumot orvosok és kutatók használják a betegségek nyomon követéséhez és diagnosztizálásához.



A dokumentum szerint a játékfüggőség egyéves időtartam alatt felismerhető, diagnosztizálható, de súlyosabb esetekben ennél hamarabb is felállítható a diagnózis. A WHO szerint a videojáték-függőség sajátos elmeállapotként való elismerése "a közegészségügyet szolgálja, általa az országok jobban felkészülhetnek a probléma azonosítására".



Az Egészségügyi Világszervezet "tudományos bizonyítékok alapján" fogadta el javaslatot a videojáték-függőség egy új problémaként való besorolására, és azért is, mert a világ sok részén "szükség és igény van a kezelésre" - mondta hétfőn Shekhar Saxena, a WHO mentális egészségekkel foglalkozó igazgatója.



Számos ország próbál megküzdeni a problémával. Dél-Koreában például egy új törvény megtiltja, hogy 16 éven aluliak éjfél és reggel 6 óra között online játékokat játszhassanak. Japánban a játékkal eltöltött bizonyos idő után figyelmeztetik a játékost, Kínában pedig a Tencent internetszolgáltató korlátozza a gyerekek számára a legnépszerűbb játékokkal eltölthető időt.



Sok pszichiáter eddig a videojáték-függőség diagnosztizálásához a mentális zavarokkal foglalkozó, 2013-ban kiadott kézikönyvet használta, amely az internetes játékfüggőséget a "további tanulmányozásra váró állapotként" határozza meg, tehát ezt az állapotot nem ismeri el hivatalosan betegségként.



A betegséglistát most első ízben teljesen elektronikus formában adták ki, hogy hozzáférhetőbbé tegyék az orvosok és más egészségügyi dolgozók számára. A listát használják az egészségbiztosítók is.



Az ICD-11 változásokat tartalmaz a szexuális zavarok osztályozását illetően is, például a szexuális diszfunkciót, ami a férfiak esetében többnyire a merevedési zavart jelenti, valamint a szexuális inkongruenciát ("transzneműség") többé nem a mentális, hanem a nemi élettel kapcsolatos zavarok közé sorolja.



A frissen publikált betegséglistát 2019 májusában terjesztik a WHO tagországai elé 2022 januárjában történő jóváhagyás céljából - közölte az Egészségügyi Világszervezet.