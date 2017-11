A nőket kisebb eséllyel élesztik újra a járókelők - nem fogja elhinni, miért!

Férfiakat nagyobb eséllyel élesztik újra a járókelők, nőkön kevésbé valószínű, hogy szív-tüdő újraélesztést (CPR) alkalmaznak az arra járók - derült ki egy frissen bemutatott új tanulmányból, amelynek készítői szerint a jelenség egyik oka az lehet, hogy az emberek vonakodnak megérinteni a női mellkast.



Az Amerikai Kardiológiai Társaság (AHA) anaheimi konferenciáján ismertetett tanulmány elsőként vizsgálta, hogy milyen nemi különbségek figyelhetőek meg a kórházon kívüli újraélesztéseknél.



A vizsgálatot végző szakemberek az Egyesült Államokban történt csaknem 20 ezer esetet tanulmányoztak.



Eredményeik szerint a nyilvános helyen hirtelen szívmegállást szenvedett nőknek mindössze a 39 százalékán alkalmaztak újraélesztést az arra járók, míg a férfiak esetében ez az arány 45 százalék volt. A férfiak 23 százalékkal nagyobb eséllyel élték túl az incidenst.



"Az embereket elbátortalaníthatja a gondolat, hogy erős és gyors nyomást gyakoroljanak egy nő mellkasának a közepére" és egyesek talán attól félnek, hogy sérülést okoznak - mondta a kutatást vezető Audrey Blewer, a Pennsylvaniai Egyetem munkatársa.



Blewer kollégája, Benjamin Abella szerint az embereket az is elbizonytalaníthatja, hogy le kell venniük egy nő ruháját a jobb hozzáférés érdekében vagy épp meg kell érinteniük a mellét, amire egyébként semmi szükség sincsen, amennyiben a CPR-t megfelelően hajtják végre.



"A tenyereket a szegycsontra helyezzük, amely a mellkas közepén helyezkedik el. Ez azt jelenti, hogy elméletben a mellek közötti területet érintjük meg" - magyarázta a szakember.



A hirtelen szívmegállás a szív pumpafunkciójának hirtelen megszűnését jelenti, amelyet általában ritmuszavar okoz. A hatékony beavatkozásra nagyon rövid idő, 3-5 perc áll rendelkezésre, a hosszabb idő visszafordíthatatlan agy- és szívkárosodásokhoz vezet.



Évente több mint 350 ezer amerikai szenved el - kórházon kívüli - hirtelen szívmegállást és az áldozatok 90 százaléka meg is hal, ugyanakkor a CPR kétszeresére vagy akár háromszorosára is növelheti a túlélési esélyeket.



A kutatóknak nincs információja arról, hogy a vizsgált esetekben mi vezérelte az arra járók cselekedeteit.



Ugyanakkor megállapították, hogy ha otthoni környezetben áll le hirtelen a szív, nincsen "nemi különbség" az újraélesztésben, valószínűleg azért, mert a segítségnyújtó ismeri azt, akin alkalmaznia kell a mellkasi kompressziót.



A kutatók szerint fejleszteni kellene az újraélesztési technika tanításának módszerét.