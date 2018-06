A nyár a pancsoló apróságoké is: ejtőzésből aktív programmá válik a strand a szülőknek

Babával a természetes vizet válasszuk!

A szakemberek minden évben felhívják a figyelmet az alapvető strandolási szabályokra, ennek ellenére balesetek rendszeresen előfordulnak, így érdemes ezeket átismételni. Ne fürödjünk teli gyomorral, soha ne ugorjunk felhevült testtel a vízbe, figyeljünk oda a víz alatti akadályokra, soha ne ússzunk egyedül, társnak lehetőleg felnőttet válasszunk. Ne ússzunk és ne bukjunk a víz alá ugrálásra kijelölt területen, figyeljük a strand területét jelző bójákat, ne fürödjünk ittas állapotban. Ha nem tudunk úszni, ne használjunk gumimatracot, sem más felfújható fürdőeszközt, ismeretlen helyen soha ne ugorjunk a vízbe. Ha az örvény lehúz, ne kapálózzunk, a lélegzetet visszatartva várjuk meg, míg ereje érezhetően csökken, és ússzunk a felszínre. Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli gyermek csak felnőtt kíséretében fürödhet szabadvizekben. Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképpen – de a jól úszóknak is – célszerű a mentőmellény vagy mentőgallér használata – mondják a szakértők.

– Gyerekkel a strand nem ugyanaz, mint előtte, ezzel minden szülőnek tisztában kell lennie. Ha eddig pihenni, ejtőzni járt az ember strandra, akkor egy ideig ettől el kell búcsúzni, mert a picire nagyon ügyelni kell – kezdte olvasónk, Brigitta, aki egy hároméves kislány édesanyjaként osztotta meg strandolós tapasztalatait. Egyetért vele másik olvasónk, Júlia is. – Nem pihenés, inkább szórakozás, és persze sok odafigyelés, de számomra ez nem megterhelő, mert én is nagyon szeretek strandolni, nemcsak a gyerekek igénylik. Amúgy sem vagyok az a napozós, heverészős típus a vízparton – jellemezte a kétgyermekes anyuka a nyári „vizeskedéseiket".A szakemberek féléves kortól javasolják a strandolást, akkor is inkább a természetes vizeket – folyók kijelölt szakaszait, tavakat – érdemes választani az uszodai víz vegyszertartalma és a fertőzésveszély miatt.Kisebb lubickolásra – akár saját kis medencével, benne tiszta vízzel – vagy a parton levegőzésre már korábban is kilátogathatnak a kisbabás szülők, főleg ha már van idősebb testvér, aki igényli a vízpartot. – Mi már három hónapos korában elvittük a Balatonra a kislányunkat, mert volt lehetőségünk egy rokonunk nyaralójában pihenni. Gyorsan rájöttünk a víz áldásos hatásaira, mert volt egy minicsónakunk, amire tudtunk napernyőt tenni. Abba belefektettük, és nagyon jókat szundított benne a pici, aki egyébként a nagy melegben nagyon rosszul aludt – folytatta Brigitta.– Négy hónapos volt mindkét lányom, amikor először kimentünk velük a Tisza kijelölt részébe fürdeni. Bár már három- és ötévesek, mehetnénk fürdőbe, de mi még most is a szabadstrandokat szeretjük, mert tartok az uszodai fertőzésektől. Egy medence – főleg a gyerekeké – tele van mindenféle dologgal, akármennyire is takarítják, mert sok a nem szobatiszta pici, és néha a szülőknek is bele kell menniük a vízbe – véli Júlia.– Félsátor – ami egy nagyszerű találmány –, játékok, úszógumi, kaja... Ezerszer több dolgot kell vinni, mint ha ketten mennénk, egy kis hátizsák kevés a holmiknak – mondja Brigitta. Ezzel Gábor is egyetértett, de más szempontból közelítette meg a kérdést: – Igazából megszoktuk már, hogy felpakolva közlekedünk, amióta gyerekeink vannak. Pelenkát, vizet, játékokat akkor is viszünk magunkkal, ha csak édesanyámékhoz megyünk látogatóba. A kocsiban mindig van pokróc, ezért csak törölköző, naptej, meg egy úszópelus kell pluszba – fejtette ki az apuka, akit a felpakolásnál sokkal jobban zavar a szemetelés problémája. – Alapból nem kellene eldobálni a szemetet, de amióta apuka vagyok, ez különösen zavar, főleg a strandon, mert a kicsi egyből felkapja, és játszani akar vele. Üvegdarabokkal, félig elásott sörösdobozzal és rengeteg mással is találkoztam már vízparton, ami nemtörődömségből jelent rájuk veszélyt – panaszolta Gábor.A szülők más kérdésben egyetértettek: a naptejet mindenki fontosnak tartja például. Nemcsak ők – szakemberek 50 faktoros babanaptejet ajánlanak, és minden évben figyelmeztetik a szülőket, hogy a picik bőrére nagyon figyeljenek, mert könnyen leégnek. Ezért a legmelegebb órákban ne vigyük őket tűző napra!– Arra azért fel kell készülni, hogy a gyerek jó eséllyel nem fog aludni délután, ha strandolni megyünk. Bár ez többnyire jól szokott elsülni, mert ha elfáradnak, akkor este gyorsan kidőlnek – mondta Júlia. Szerinte a nyári pancsolás – bár egy szülőnek sosem aggodalmak nélküli tevékenység – nagyon jó program. Kellő körültekintéssel jó lehetőség arra, hogy a gyerekek megbarátkozzanak a vízzel, mire úszni tanulnának.Vannak azonban olyan gyerekek, akiknek ez nem sikerül, és még 6-7 évesen is félnek a víztől. – Tapasztalataim szerint a legtöbb gyerek imádja a vizet, ezért ha azt látjuk, hogy a miénk nagyon ódzkodik tőle, akkor annak érdemes kideríteni a hátterét. Lehet, hogy egyszer rosszul érkezett egy medencébe, és még ha pár másodpercig is, de megijedt, elvesztette a biztonságérzetét, amit talán akkor és ott a szülő észre sem vett – kezdte Benák-Tömöri Judit klinikai szakpszichológus. A szakember szerint ilyenkor nem szabad erőszakoskodni, azonban érdemes foglalkozni a problémával, hogy 7-8 éves korában elkezdhessen megtanulni úszni a gyerek.– Nem kellenek túl nagy elvárások, de legalább egy úszásnemet tudjon a saját biztonsága érdekében. Ehhez azonban ki kell deríteni, hogy mi az oka a víziszonyának, majd szépen, fokozatosan el lehet kezdeni a hozzászoktatást. Általában ez azért nem megy egy hónap alatt, de kezdhetünk például azzal, hogy belelógatja a lábát a sekély vízbe – zárta a szakember.