A pók védekezésből mar - melyik csípésnél kell orvoshoz fordulni?

Rühösség és szőrtüszőatka



Az emberi rühatka a bőr felső szarurétegében élősködik. Nőkön az emlőbimbó környékén, férfiakon a hímvesszőn és a herezacskón, csecsemőkön a tenyéren és a talpon is megtelepedhet, illetve elszaporodhat. Elsősorban közvetlen érintkezéssel terjed, gyakori azonban, hogy a vakarózás miatt elszóródott peték és atkák a textílián keresztül fertőzik a fogékony embert. A szőrtüszőatka leggyakrabban a fejtetőn telepszik meg. Befészkeli magát a hajhagymába, elvonja a tápanyagokat, roncsolja a hajszálak szerkezetét. Ennek eredménye a hajszálak elvékonyodása, hajhullás és a szövetek gyulladása.

Kellemetlen bolhacsípés

Poloska az ágyunkban?

Az emberre specializálódott három tetűféleség a fejtetű, a lapostetű és a ruhatetű. Míg a fejtetű a hajszálakon él, és tojásaival, serkéivel ott szaporodik, a lapostetű a durvább fanszőrzetben, az arc szőrzetében vagy a szempillában, szemöldökben található meg. Közvetlen kontaktussal terjednek egyik emberről a másikra.

Nagyon viszket!

A csípések kezelése

Érdemes tudni a kullancsról!



A legismertebb faj a közönséges kullancs, melynek népies neve vöröshasú kullancs. Több súlyos betegséget terjeszt. A Lyme-kóros betegek mintegy 30 százaléka nem veszi észre a csípést. A csípés helyén megjelenő kokárdaszerű, ún. Lyme-folt a széli részén lassan terjed, és átmérője idővel akár az 50–100 millimétert is elérheti, valamint erős égető érzést tapasztalhatunk az ízületeknél. Jellemző tünetei még a feltűnő fáradékonyság, étvágycsökkenés, görcsök. Szívritmuszavart okozó szívizomgyulladás, agyhártyagyulladás, arcidegbénulás, ideg- és ízületi (többnyire térdízületi) gyulladás lehet a következménye. Antibiotikummal időben kezelve megelőzhetők az idegrendszeri, ízületi és érproblémák.

– kérdezzük dr. Kohán József bőrgyógyász-kozmetológust.– Azoknak a rovaroknak, amelyeknek egy olyan fúrókájuk van, mint a szúnyognak, illetve a kullancsnak, azoknak egy csípésnyoma szokott lenni. A hangyának és a póknak dupla szúrásnyoma van. A bolhának a ruha mentén, egymáshoz közel több csípésnyoma látszik, mert végigmászik rajtunk – válaszolja a szakorvos. Figyelmeztet: – Azért ha gyanús számunkra egy csípés, mindenképpen érdemes orvoshoz fordulni, mert nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a kullancscsípés milyen veszélyes lehet. De előtte az a legfontosabb, hogy a vérszívó parazitát egészben távolítsuk el. Erre bármilyen csipesz alkalmas, lényeg, hogy a feje vagy a szájszerve ne szakadjon bele a bőrbe! – tanácsolja dr. Kohán József.– A kutyán élősködő bolha nem azonos az ember vagy a macska bolhájával, de utóbbiak átmászhatnak ránk. Az emberi bolha nem áll szoros kapcsolatban az emberrel. Ha a szükség úgy hozza, egyszerűen továbbugrik, újabb gazdát keres – tudjuk meg a bőrgyógyász-kozmetológustól. Mint ahogyan azt is: – Amellett, hogy rendkívül tud viszketni a csípése, számos pusztító járványt szabadított az emberiségre. Járványügyileg elsősorban a többgazdás bolhák jelentősek; közülük is elsősorban a trópusi patkánybolha vált hírhedtté, amely a pestis kórokozóját hordozza. A bolha előfordul, hogy kutyagalandféreggel fertőzi meg az embert. A legtöbbször azonban a bolhacsípés nem több egy-két nap alatt lezajló, de addig kínzóan viszkető kellemetlenségnél.– A hirtelen jelentkező enyhe szúró, égő érzés és az apró duzzanat megjelenése többnyire megszokott válasza a szervezetnek pókmarás esetén. A vöröses bőr és viszketés mellett a sérült terület közepén úgynevezett szúrócsatorna fedezhető fel, ahol az ízeltlábú rovar a mérget a szervezetbe juttatta. A pókhoz hasonlóan a hangya támadólag csíp, akár a darázs vagy a méh – tulajdonképpen önvédelemből. A hangya csípése a többihez képest kisebb kiütésekben jelentkezik, jóval nagyobb számban, akár az egész végtagon vagy törzsön is láthatóak – mutat rá a bőrgyógyász-kozmetológus.Az ágyi poloskát ovális alakjáról, 4–8 mm hosszúságáról, és a poloska jellegzetes vörösesbarna színezetéről könnyen fel lehet ismerni. Rendszerint a sötétség beálltával lopakodik elő a kárpitok mögött, a faburkolat és a falak hézagaiban, az ágydeszkák üregeiben, a padló réseiben vagy egyéb hasonló zugokban található rejtekhelyéből. Tipikusan viszkető, szúnyogcsípésre emlékeztető nyomot hagynak a bőrön, legfőképpen a kéz- és lábfejen. Az utazások alkalmával „megfertőzött" páciensek révén egyre sűrűbben fordul elő!Legtöbbünket mégis a szúnyogcsípés zavar leginkább. Talán mert ezt szenvedjük el a leggyakrabban. Nálunk gyakori csípőszúnyogok a gyötrő szúnyog, a mocsári szúnyog és a dalos szúnyog. Bár Magyarországon is élnek maláriaszúnyogok, de szerencsére ritkák, és nem terjesztik a rettegett kórt, a maláriát. Mindamellett, hogy kellemetlen, néha nagyon viszkető, máskor már igen fájdalmas bőrkiütéseket okoznak, több fertőző betegség terjesztésében is szerepelnek a szúnyogok. Orvoshoz, bőrgyógyászhoz kell fordulni, ha a csípések nyomán keletkező kiütések 1 cm-nél nagyobbak, ha bevérzés, elhalás van bennük, ha a szúrás körül terjedő bőrpír keletkezik, és persze ha általános rossz közérzet, láz, hidegrázás jelentkezik.– Miért van, hogy időnként nagyon viszket és fáj a szúnyogcsípés, máskor viszont nem annyira? – faggatjuk dr. Kohán Józsefet. – A szúnyogcsípés miatt a bőr irharétegében keletkezik a piros duzzanat, miközben az itt található hízósejtek megszaporodnak. A hajszálerek annyira kitágulnak, hogy a hízósejtekkel együtt nyomják az idegrostokat, fájdalomérző rostokat. Ha megvakarjuk ezt a területet, a hízósejtek még jobban megszaporodnak, a duzzanat is megnő. Annak ellenére tartózkodjunk tőle, hogy tudjuk, a vakarózás majdhogynem kéjérzetet nyújt. Már csak azért is, mert ha túl sokat vakarjuk a csípést, befertőződhet. Gyerekkoromban mi is alkalmaztuk, hogy keresztet nyomtunk a körmünkkel a közepébe. Nem bizonyított, hogy ez bármit is ér, de a tudomány azt ma már elfogadja, hogy a placebohatás akár 40 százalékban is eredményes lehet.Mindegy, melyik faj csípett meg minket, ha fáj, forduljunk orvoshoz! Ilyenkor a bőrünkbe jutó méreganyagok elhalásokat okoznak, ami komoly hegesedéssel jár, de akut veszélyt is jelenthet az ilyenkor fellépő fertőzés. Ebben az esetben a bőrnyugtató, legtöbbször szteroidokat is tartalmazó kenőcsös kezelés mellett antibiotikum adása is szükséges lehet. Leginkább a pók és a hangya csípése kapcsán számíthatunk erre – mutat rá a szakorvos.– Főként szúnyogcsípés esetén, ha a viszketés enyhe, még mindig a cinkes rázófolyadékot szoktam betegeimnek javasolni, ami sokkal jobb, mint az áttetsző, divatos gélek. Erős viszketés esetén azonban már gyógyszerre, antihisztaminra is szükségünk lehet, amit jobb, ha orvos ír fel – fejezi be dr. Kohán József.