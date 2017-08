A szemét is védje a hőségben!

A nap káros hatásának egyik leglátványosabb és leghamarabb jelentkező tünete a bőrünket érintő napégés. Ám jó, ha tudjuk, hogy a szemünkre is veszélyesek a káros UV-sugarak. A bőrégéssel ellentétben ezek a tünetek később, akár évek múlva jelentkezhetnek. A fokozott napsugárzásnak kitett személyeknél gyakrabban alakul ki kúszóhályog és szürke hályog.



1. A káros UV-sugarak kiszűrése érdekében viseljünk megfelelő UV-szűrős szemüveget, napszemüveget, amely az oldalról érkező sugarakat is kellően szűri.

2. A vásárlásnál ne a divat, hanem a praktikum legyen a fő szempont. Az olcsó, utcán is megvásárolható napszemüvegekben legtöbbször nincs UV-szűrő, a sötét lencse miatt pedig még többet árthatunk szemünknek: a sötét szín miatt kitágult pupillán keresztül sokkal könnyebben bejutnak a káros sugarak a szembe.

3. Vásároljunk UV400 felirattal ellátott napszemüveget! Kérjük optikus segítségét a választásban, és ha van rá lehetőségünk, készíttessünk egyedi, ránk szabott szemüveget.

4. A legkisebbek szemét szintén védhetjük a számukra kialakított, speciális napszemüveggel.

5. Jó megoldás lehet felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt az árnyékot nyújtó széles karimájú kalap, sildes sapka is, amely a napszúrás ellen is védelmet nyújt.