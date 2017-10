A szex jó, csináld jól! - egy kampány, ami nem akarja elrettenteni a fiatalokat a szextől

„Beszélni a szexről" címmel társadalmi kampányt indít a Rózsakert Medical Center. A kampány arra hívja fel figyelmet, hogy a fiatalok jellemzően nem kapnak válaszokat a szexualitással kapcsolatos kérdéseikre. Magukra vannak hagyva ezen a téren, így kétes forrásokból tájékozódnak, és ezzel rendkívüli veszélynek teszik ki magukat.Az ijesztgetés helyett újszerűen igyekszik a most indult kampány feldolgozni a témát és az edukációra helyezi a hangsúlyt. Mindezt bevállalósan, nyíltan, szókimondóan, azt hangsúlyozva, hogy a szex jó, ha jól csinálják. Színhelye pedig nem más, mint a YouTube.A iskolai felvilágosító órák leginkább elrettenteni próbálják a tinédzsereket a szextől, a szülők pedig általában nem mernek beszélni a témáról a gyermekükkel, mert félnek, hogy ezzel a nemi élet megkezdésére buzdítják őket.Extrémitásokról tudnak, miközben a saját testüket nem ismerik, és alapvető információkkal sincsenek tisztában. Egyre korábban kezdenek nemi életet élni, sokszor anélkül, hogy bármi valóságosat tudnának a szexualitásról. Akik nagyon fiatalon kezdik a szexuális életet általában felelőtlenebbek, nem megfelelően, vagy egyáltalán nem védekeznek, emiatt ijesztően magas a nem kívánt terhességek száma, és ezek fele abortusszal végződik.Sokan kapnak el szexuális úton terjedő betegségeket, amelyből 30 különféle létezik, ebből maximum 2-3 ismert csak számukra. A szex tabusításának negatív hatása az is, hogy azok a fiatalok, akik szexuális zaklatást vagy erőszakot szenvednek el, nem mernek beszélni a történtekről, gyakran nem is értik, hogy mit éltek át.A Rózsakert Medical Center kampányának keretében dr. Csermely Gyula PhD. szülész-nőgyógyász főorvos leült beszélgetni egy csapat fiatallal a szexről, erről videó felvétel készült, ami a Youtube-on sorozat formájában mindenki számára elérhető lesz.

Úgy gondolom, hogy szülész-nőgyógyászként feladatom beszélni a fiataloknak a szexualitásról. Többször felkértek, hogy tartsak középiskolásoknak tanórát a szexről, védekezésről, fogamzásgátlásról, betegségekről. Itt lehetőséget adtam a diákoknak, hogy kérdezzenek tőlem, nemcsak mint orvostól, hanem mint tapasztalt felnőttől. Meglepett, hogy középiskolás korú, sokszor már aktív szexuális életet élő fiatalok milyen alapvető kérdésekkel nincsenek tisztában és milyen elképesztő butaságokat, tévhiteket tanulnak egymástól. Amíg azt képzelik, hogy az a szex, amit a pornóban látni, és úgy gondolják az a jó szexualitás, ha mindent kipróbálnak, attól függetlenül, van-e hozzá kedvük, vagy ha cikinek érzik, ha valaki 18-19 évesen még szűz, addig nagy a baj. A helyzet lesújtó. A 9. évfolyamos diákok több mint harmadának volt már szexuális kapcsolata, a 15–19 éves lányok terhességeinek 40%-a abortusszal végződik. Ez drámai

– mutatta be a problémát dr. Csermely Gyula szülész nőgyógyász főorvos.

A „Beszélni a szexről" kampány célja, hogy a fiatalok felkészülten, kellő ismeretekkel és a jelenlegi trendekhez képest később kezdjék el felfedezni szexualitásukat. Akkor, amikor ennek testileg és pszichésen is itt van az ideje.

Ha tájékozottak, felelős és biztonságos döntéseket hoznak, boldog szexuális életet élhetnek, és ez kihat az egész életükre. Hiszek benne, hogy a jó szexuális edukáció kulcsfontosságú a nem kívánt terhességek és így az abortuszok, valamint a szexuális visszaélések számának csökkentésében is

Akármennyire is szeretnénk azt hinni, hogy a gyermekünket nem érdekli a szex, ez nem igaz. Rengeteg kérdésük van, amelyekre valahol megkeresik a válaszokat. Nem jó, ha ebből valaki szülőként kimarad, merjünk szóba állni velük.

Ugyanez igaz a pedagógusokra. Az ő feladatuk is a szexuális nevelés. A tinédzsereknek át kell adnunk a legfontosabb üzeneteket: ismerjék a testüket és tudjanak róla, mi a szex, mielőtt elkezdenek nemi életet élni.

Tudják, hogy a szexualitás a felnőtt kor része, és ha felnőttes dolgokat csinálnak, felnőttként is kell gondolkodniuk és viselkedniük. Ne érezzék, hogy a szexben bármi kötelező, vagy, hogy a pornóból meg lehet tanulni szexelni. Ez pont annyira igaz, mint amennyire egy akciófilmből meg lehet tanulni autót vezetni.

A mi, „Beszélni a szexről" címet viselő kampányunk csak az egyik lehetséges módja a párbeszédnek. Egy egész napot beszélgettem egy csapat fiatallal a szexről, orvosként és férfiként válaszoltam a kérdéseikre. Bevállalósan, nyíltan, szókimondóan. Azt gondolom ez egy fajta kommunikáció, de nem az egyetlen hatásos módja a párbeszédnek. A lényeg az, hogy ne hagyjuk magukra a gyerekeinket, beszélgessünk velük a szexről, ki-ki úgy, ahogy szerinte a legjobb.

– mutatta be a kampány legfőbb célkitűzését.A szex része az egészséges életnek, a fiatalokat nem elrettenteni kell tőle, hanem megtanítani őket, hogy mi az, hogyan csinálják felelősségteljesen és biztonságosan.A videó sorozattal egy példát szeretnének bemutatni szülőknek, pedagógusoknak, hogy kötetlenül, jó hangulatban, szókimondóan is lehet beszélni a fiatalokkal a szexualitásról, és így nagyobb hatással van rájuk, jobban el lehet juttatni hozzájuk a fontos üzeneteket.A 15 részes videó sorozat a Youtube-on mindenki számára elérhető lesz, illetve a www.beszelniaszexrol.hu weboldalon található szöveges tartalmakat bárki letöltheti és használhatja.A kampány létrehozói bíznak benne, hogy némely intézmény le is vetíti a diákoknak a sorozatot, és így segít nekik válaszokat találni.Készült kifejezetten erre a kampányra egy saját kiadvány a fogamzásgátlásról, amelyet a honlapunkról bárki letölthet. Az oktatási intézmények pedig igényelhetik az RMC-től nyomtatott verzióban, hogy eljuttassák a fiataloknak – tette hozzá a főorvos.Dr. Csermely Gyula végül elmondta: