A terhességi diabétesznek is szerepe van abban, hogy a cukorbetegek több mint fele nő

Magyarországon 772 ezren szenvednek cukorbetegségben, és az adatok szerint a betegek több mint a fele nő - mondta Kempler Péter, a Magyar Diabetes Társaság elnöke a diabétesz világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatón kedden Budapesten.A Semmelweis Egyetem I. sz. Belgyógyászati Klinikájának egyetemi tanára kiemelte, hogyKempler Péter felhívta a figyelmet arra is, hogy

Hosszúfalusi Nóra, az SE III. sz. Belgyógyászati Klinika egyetemi docense, diabetológus azt hangsúlyozta, hogy a várandósság alatt kialakult cukorbetegség esetén életmódváltásra van szükség, vagy ha ezzel nem rendeződik a betegség, inzulinterápiát alkalmaznak.Hozzátette, hogyA szakember elmondta, azoknak a nőknek az állapotát, akiket várandósság alatti cukorbetegséggel kezeltek, a szülés után is követni kell, az első ilyen mérést a hathetes kontrollnál végzik el. Hozzátette: a gyermeket is figyelni kell, hiszen az ő esetében is fennáll a kockázat a betegség kialakulására.Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár a megelőzés és a tudatos életmód fontosságát hangsúlyozva azt mondta,A különböző népegészségügyi akciókkal, valamint a társadalom, a szakma és a kormányzat összefogásával kell szemléletváltást elérni - tette hozzá.Világszerte mintegy 415 millió cukorbeteg él, számuk 2040-re el fogja érni a 642 milliót. Magyarországon 2014-ben 772 ezren voltak olyanok, akik valamilyen vércukorcsökkentő készítményt váltottak ki, de a betegek száma ennél jóval magasabb lehet.A diabétesz világnapjához kapcsolódóan a hétvégén számos programmal várják az érdeklődőket. Az Egy Csepp Alapítvány vasárnap a Millenárison rendezi meg ingyenes családi egészségnapját, ennek keretében az ingyenes szűrések mellett szórakoztató programokat és beszélgetéseket is tartanak. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége a világnap alkalmából készítette el a Lépésről lépésre - tudnivalók a cukorbetegségről című kiadványát. A szövetség szombaton Budapesten, a Lurdy házban és számos vidéki helyszínen tart vércukorszintmérést.