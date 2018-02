A túlfeldolgozott élelmiszerek fogyasztása rákkockázattal járhat

A 105 ezer résztvevő bevonásával végzett kutatás eredményei a tudósok szerint arra utalnak, hogy minél több ilyen ételt fogyaszt valaki, annál nagyobb a daganatos betegség kialakulásának rizikója - ismertette a tanulmányt csütörtökön a BBC News.



Ugyanakkor számos kérdőjel is felmerült a kutatással kapcsolatban. A táplálkozási szakértők állásfoglalása szerint a legjobb, ha egészséges étrendet követünk.



A kutatók szerint a túlságosan feldolgozott táplálékok közé sorolhatók a csomagolt kenyérfélék, az édes és sós csomagolt rágcsálnivalók, köztük a chipsek, az üdítők és édesített italok, a csokiszeletek és édességek, húsgolyók, hal- és csirkefalatkák, instant tészták és levesek, fagyasztott és tartósított húsok, valamint a csaknem teljesen cukor, olaj és zsír összetevőből készült ételek.



A párizsi Sorbonne Egyetem kutatócsoportja olyan felmérésekre támaszkodott, amelyek azt vizsgálták, hogy mit ettek a megkérdezettek. A kutatásban szereplők - túlnyomórészt középkorú nők - egészségi állapotát átlagosan öt évig kísérték figyelemmel.



A British Medical Journalban publikált tanulmány szerint azok körében, akiknek étkezésében 10 százalékkal nőtt a túlságosan feldolgozott ételek aránya, a rákos esetek száma 12 százalékkal nagyobb volt. A kutatásban szereplők átlagosan 18 százalékban fogyasztottak túlságosan feldolgozott ételeket.



Míg évente átlagosan 79 rákos esetet szűrtek ki minden tízezer résztvevő közül, a feldolgozott ételek arányának tíz százalékos növelése után minden tízezer résztvevőre kilenccel több rákos megbetegedés jutott évente.



"Az eredmények arra utalnak, hogy a túlságosan feldolgozott ételek gyorsan növekvő fogyasztása a következő évtizedekben a daganatos betegségek számának növekedéséhez vezethet" - írták a kutatók.



Ugyanakkor felhívták a figyelmet arra, hogy eredményeiket újabb nagyléptékű kutatással kell alátámasztani, és további kutatásokkal kell vizsgálni és igazolni a felfedezett lehetséges kapcsolatot. Mint fogalmaztak: "nem teljesen kizárható", hogy a feldolgozott ételek növelhetik a rák kockázatát.



Linda Bauld, a brit Rákkutató Intézet betegségmegelőzési szakértője szerint az már köztudott, hogy aki túl sokat eszik ezekből az ételekből, az túlsúlyossá vagy elhízottá válhat, ami növeli a rákkockázatot. De nehéz lenne megmondani, hogy ehhez mennyiben járul hozzá az étrend és mennyiben a túlsúly.



Hozzátette: a tanulmány általánosságban felhívja a figyelmet az egészséges étkezésre, azonban addig, amíg elegendő gyümölcsöt, zöldséget és rostos ételt fogyaszt az ember, nem kell aggódnia, ha néha egy kis feldolgozott élelmiszert is eszik.



Ian Johnson, a norwich-i Quadram Intézet tudósa szerint a tanulmánynak csak "nagyon gyönge kapcsolatot sikerült azonosítania", továbbá a feldolgozott ételek köre a kutatásban nagyon szélesen és lazán körvonalazott, és az ok-okozati kapcsolat megállapítása már csak ezért is kérdéses.



A British Medical Journal a tanulmányt kísérő kommentárjában ugyancsak óvatosságra intett a következtetések levonásában.