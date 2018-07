A vérnyomás erőteljes mérséklése csökkentheti a demencia kockázatát

A vérnyomás erőteljes mérséklése jelentősen csökkentheti a kognitív képességek romlásának és a demencia kialakulásának kockázatát - derül ki egy szerdán bemutatott amerikai kutatásból.



Az eredményeket az Alzheimer Szövetség nemzetközi konferenciáján, Chicagóban mutatták be, a szakértők szerint ezek az első kézzelfogható lépések között vannak, amelyeket az emberek megtehetnek, hogy csökkentsék a demencia kockázatát.



Az eredmények a mérföldkőnek számító, 2015-ös SPRINT kutatásból származnak, amelynek keretében több mint 9300 hipertóniás beteget vizsgáltak. Jelentős szív- és érrendszeri előnyök mutatkoztak azoknál, akiknek a szisztolés (a szív összehúzódása által előidézett) vérnyomását agresszív módon 120 higanymilliméter alá csökkentették. Ez a vérnyomás felső értéke.



A kutatás során az agresszív vérnyomáscsökkentés hatását vizsgálták a demencia tüneteire és az enyhe kognitív károsodásra (MCI), a demencia előhírnökére. Arra jutottak, hogy azoknál, akiknek 120 alá csökkentették a vérnyomását, 19 százalékkal csökkent az MCI újabb eseteinek száma és 15 százalékkal az MCI-vel és demenciával kombinált esetek száma.



Keith Fargo, az Alzheimer Szövetség tudományos programjának igazgatója szerint a tanulmány tanulsága, hogy el kell menni az orvoshoz, és azoknak, akik hipertóniások, kezeltetniük kell magukat.



"Nemcsak azt tudjuk már, hogy a vérnyomás mérséklése csökkenti a stroke és a szívroham okozta halál kockázatát, de azt is, hogy segíti az agy egészséges öregedését" - mondta a szakértő.



Bár a kutatás eredményei szerint a vérnyomás csökkentésének hatása van az MCI és a demenciával kombinált MCI kockázatára, önmagában a demenciát összességében nem csökkenti. Mint azonban Keith Fargo megjegyezte, a demencia kialakulása hosszabb időbe telik, és arra számítanak, hogy a kutatás folytatásával hosszabb távon ezen a téren is hasonló eredményeket figyelhetnek majd meg.



A tanulmány a demencia minden formáját vizsgálta: az Alzheimer-kór okozta demenciát, mely a leggyakoribb verzió - az agyban kialakult amiloidplakkok okozzák -, és a vaszkuláris demenciát, amelyet az agyban a véráramlás blokkolása idéz elő.