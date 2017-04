A világ első malária elleni védőoltását próbálják ki

Az oltást a különösen nagy kockázatnak kitett térségekben ajánlják fel kisbabák és gyerekek beoltására. Az RTS'S vagy Mosquirix néven futó vakcinát a GlaxoSmithKline brit gyógyszergyár fejlesztette ki az Afrikában főleg a gyerekek körében sok halálos áldozatot szedő kór ellen.



A klinikai tesztek alapján részben hatékonynak bizonyult oltóanyagot négy dózisban kell beadni. Ez az első szabályszerűen elfogadott vakcina a moszkitók által terjesztett betegség ellen. A WHO első körben szeretné ellenőrizni, hogy a maláriának kitett területeken hatékony lesz-e az oltás. Az első eredményekből származó információk alapján döntenek majd az oltási program kiszélesítéséről - közölte Matshidiso Moeti, a nemzetközi szervezet afrikai regionális igazgatója.



"Az eddigi maláriaellenes védekezésekkel kombinálva egy ilyen vakcina potenciálisan tízezrek életét mentheti meg Afrikában" - hangsúlyozta az igazgató.



A malária évente 430 ezer halálesetet okoz, az áldozatok többnyire a Szahara alatti övezetben élő kisbabák és kisgyerekek. Az elmúlt 15 év globális erőfeszítéseinek köszönhetően 2000 és 2015 között 62 százalékkal csökkent a malária okozta halálozások száma.



A WHO 2018-as oltási programja azt ellenőrzi, hogy a Mosquirix milyen védettséget nyújt a 17 hónapos-ötéves gyerekek körében. Azt is kipróbálják, hogy hogyan lehet kivitelezni a négy dózis beadását, és az oltóanyag milyen szerepet játszhat a malária okozta gyerekhalálozás visszaszorításában.



A szervezet közleménye kitért rá, hogy Ghánát, Kenyát és Malawit számos szempont miatt választották ki az oltóanyag hatékonyságának vizsgálatára: ezekben az országokban nagyon magas a maláriában megbetegedők aránya, de több sikeres maláriaellenes program is fut, széles körben elterjedt a maláriahálók használata az ágyak fölött, és jól működő immunizációs programok is zajlanak.



Az országok maguk döntik el, hogy mely régiójuk vesz majd részt a WHO oltási programjában, de valószínű, hogy a legnagyobb kockázatú területeken vetik be, mivel a szakemberek ott várják a legjelentősebb hatást az oltóanyagtól.



A világszervezet tavaly novemberben jelentette be, hogy az RTS'S vakcina kipróbálását teljes egészében finanszírozza különböző egészségügyi programjaiból.