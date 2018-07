A vírust nem érdekli, milyen évszak van - Ezért makacsabb és tart tovább a nyári megfázás

Felfázni is könnyebb



Nyári estéken a hideg felületen való üldögélés, álldogálás vagy vizes fürdőruha viselése felfázáshoz, hólyaghuruthoz vezethet. Ennek oka, hogy a lehűlt testtájékon az erek beszűkülnek, gyengül a keringés, ezáltal a védekezés hatékonysága is. A baktériumok könnyebben meg tudnak tapadni a hólyag falán, és gyulladást okoznak.

Citromfűből, mentából és kakukkfűből frissen is készíthetünk gyógyító hatású forrázatokat.

– Nem olyan gyakran, mint a téli hónapokban, de nyáron is könnyen elkaphatunk egy kiadós megfázást, mivel ezt a betegséget is vírusok okozzák, amelyeket nem érdekli, hogy épp milyen évszak van. A nátháért sokféle vírusfaj is felelős lehet, így okozhatnak fertőzést a rhino-, a corona-, valamint a parainfluenza-vírusok, amelyek felső légúti megbetegedés formájában jelentkeznek. Ezek inkább a téli hónapokban okozhatnak problémát, de vannak olyan vírusok, amelyek nyáron is aktívak. Ilyenek az enterovírusok, amelyek gyakran sokféle és hosszan tartó tüneteket okoznak. Cseppfertőzéssel, azaz köhögéssel, tüsszentéssel, valamint a széklettel való találkozással terjednek – utóbbin már egy alapos kézmosás is segíthet. A enterovírus a megfázásra jellemző hagyományos tüneteket okoz, például orrfolyást, köhögést, fejfájást, hőemelkedést, könnyezést, de olyan komolyabb problémák is jelentkezhetnek, mint a hasmenés, a torokfájás, és kiütések is megjelenhetnek.–A téli vírusok okozta betegségek általában egy-két napra ledöntenek a lábunkról, de utána pár nap alatt tünetmentesen gyógyulnak. A nyári megfázás azonban sokkal tovább is eltarthat. Ha a megfázás valóban nagyon makacs formában jelentkezik, érdemes kivizsgáltatni magunkat, mert ilyenkor lehet, hogy egy allergiás megbetegedés vagy bakteriális felülfertőzés is szerepet játszik a tünetek kialakulásában.– Az allergiát főleg a száj-, szem- és torokviszketésről lehet felismerni.– Javaslom a néhány napos könnyű diétát, lépes méz szopogatását és olyan gyógyteák fogyasztását, mint például a fűzfakéreg, a legyezőfű, a bodza, a kőhárs, vagy igyunk lehetőleg frissen szedett citromfűből, mentából és kakukkfűből készített forrázatokat, de a probiotikumok, illetve az antioxidánsok – például C, E vitamin és cink – nagy adagban történő szedését is ajánlom. Fogyasszunk szezonális smoothie-kat immunrendszerünk megerősítése érdekében, mert a valamilyen okból, például stressz, áthűlés, vitaminhiány, vagy más betegség miatt legyengült immunrendszerű szervezetet könnyebben betegítik meg a vírusok, de gyakrabban jelentkezhet akkor is, amikor az ember fáradt, kialvatlan. Ha már megbetegedtünk, akkor tartózkodjunk a nyári, melegnek tűnő szelektől is, inkább maradjunk zárt helyen. Kerüljük a fagylaltot, lehetőség szerint a klímaberendezést, a ventilátorokat, az éjszakázást! Ha 7–10 nap után sem csillapodik a láz, és a köhögés is egyre súlyosbodik, légzési nehézség és hátfájdalom lép fel, akkor mindenképp látogassa meg a beteg az orvosát.– A tea forrón jó nyáron is. Sajnos ha megfázik az ember, akkor lázas, és nyáron is fázik. Javaslom, hogy még több folyadékot igyon a beteg, mint télen, hiszen izzadunk is a külső meleg miatt.