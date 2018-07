A zöldségek, gyümölcsök színe is védelmez - A vitaminpótlás a napozásra is kihat

Természetes C-vitamin-forrás



A természetes C-vitamin megtalálható citrusfélékben, mint például a citrom, narancs, grépfrút, valamint bogyós növényekben, zöldség- és főzelékfélékben, ilyen a paradicsom, paprika, kelvirág, burgonya és még sok egyéb növény termése. Magas C-vitamin-tartalmú a csipkebogyó piros termése is.

Szent-Györgyi receptje

Vigyázni kell a vesekőre!

Egyes kutatások arra mutatnak, hogy bőrünk kevésbé veszíti el rugalmasságát napozáskor, ha utána C-vitamint veszünk be – állítják egyes kutatók. A C-vitamin ugyanis hozzájárul a bőr normál kollagénképződéséhez, és ezen keresztül az erek normál állapotának, működésének fenntartásához. Éppen emiatt is fontos, hogy nyáron is gondoskodjunk a nap miatt igénybe vett bőr vitaminpótlásáról, amelynek egyik legfontosabb összetevője a C-vitamin. Utóbbi ugyanis nemcsak az immunrendszerünk normál működéséhez járul hozzá, többek között szervezetünk számos anyagcsere-folyamatában is nélkülözhetetlen. A legnagyobb tévhit, hogy testünknek csak télen, a meghűléses időszakban van szüksége támogatásra, rengeteget köszönhetünk a C-vitaminnak nyáron is. A melegben is jól jön, hiszen enyhíti a napégés kellemetlen tüneteit, hiányában a bőrünk töredezett és száraz lesz.A lelkünket kényeztető napfürdőzésről nem kell lemondani, de a szabályokat be kell tartani! A vitaminpótlás mellett elengedhetetlen a mértékletesség és a megfelelő bőrvédelem a nap káros sugárzásaival szemben, illetve az elegendő folyadékfogyasztás.Marcia Szent-Györgyi, a C-vitamin világhírű felfedezőjének özvegye évtizedek óta követi azokat a tanácsokat, amelyekkel néhai férje látta el. Marcia a mai napig szedi a C-vitamint, méghozzá nem is kis mennyiségben, naponta 4000 mg-ot fogyaszt el belőle egészségének megőrzése érdekében. A kutató özvegye emellett napi szinten sportol, és odafigyel a táplálkozására, ahogyan azt Szent-Györgyi Albert is tette, aki 93 éves koráig napi rendszerességgel, vagyis télen-nyáron 1000 mg C-vitamint fogyasztott, betegség idején pedig 8000-9000 milligrammra növelte az adagot. Szent-Györgyi azt vallotta, hogy a C-vitaminra alapvető élelmiszerként kellene tekinteni.A C-vitamin antioxidáns hatásánál fogva véd a szervezetet fenyegető rákkeltő anyagok káros hatásától. Az antioxidáns kifejezés azt jelenti, hogy az aszkorbinsavnak kémiailag olyan a szerkezete, hogy a rákkeltő anyagok szabad gyökeit megköti. Mindezen jótékony hatások mellett azért oda kell figyelni a napi adagolásra, mert a C-vitamin a szervezetben kémiai anyagokká (oxaláttá) bomlik le, és ez ürül a vizelettel. A vesekövek háromnegyede kalcium-oxalátból áll, így emiatt mégiscsak gátat kell szabni a mértéktelen (napi 4 grammot meghaladó) C-vitamin-fogyasztásnak. Egy egészséges felnőttnek a napi adagolása: 500–1000 mg.– Azt gondolom, hogy a vitaminok, ásványi anyagok bevitelének nagy részét az egészséges, kiegyensúlyozott és változatos táplálkozás során érdemes megtenni. Véleményem szerint mindent – zöldséget, gyümölcsöt és húst is – lehet enni, csak figyelni kell a mértékletességre. A mesterséges vitaminpótlás ugyanis nem fogja helyettesíteni az egészséges táplálkozást, és ez a bőrünk állapotára is kihat – mutat rá dr. Németh Réka. A szegedi Aranyklinika bőrgyógyásza hozzáfűzi: – A C-vitamint is lehetőleg természetes formában fogyasszuk, így tudja hatását a legoptimálisabban kifejteni, és ebben az esetben nem kell számolni a nagy dózisú mesterséges vitamin okozta káros következményekkel.

Enyhébb leégés esetén a bőr regenerációját támogathatjuk A-, C- és E-vitamint tartalmazó ételekkel. Emellett a folyadékpótlás is nagyon lényeges.

A zöldségek is védekeznek

Kellenek a fényvédő krémek!

„A színes zöldségek és gyümölcsök – narancssárga, piros és sötétzöld – segítik megvédeni a bőrt a napozás káros hatásaitól. Béta-karotin-tartalmuk miatt elősegíthetik a bőr napozás közbeni védelmét – mondta dr. Bálint Márta, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének vezetője az M1 aktuális csatorna műsorában. Mivel a zöldségek, gyümölcsök „nem tudnak elszaladni a nap elől", ezért önmagukat is védeniük kell a napsugarak káros hatásától. Emiatt a gyümölcs színe egyfajta védelem a gyümölcsnek és a gyümölcsöt elfogyasztó embernek is. Többek között a dinnyében, a paradicsomban, a sárgarépában lévő béta-karotin a bőr regenerálódását is segíti – tette hozzá. A tanszékvezető beszélt arról, hogy miközben jó ujjgyakorlat, hogy sok zöldséget, gyümölcsöt iszunk pürésített vagy ivólé formájában, az is fontos, hogy ne csak így fogyasszuk, mert folyadékként a gyümölcsök sokkal gyorsabban megemelik a vércukorszintet. Továbbá kitért arra is, érdemes minél frissebb, minél kevesebbet utaztatott zöldséget, gyümölcsöt enni, a tárolás során ugyanis azok veszítenek vitamintartalmukból.A tanszékvezető szerint a fényvédő krémek ugyan mindenképpen nélkülözhetetlenek, ám a sárgarépa, a kaliforniai paprika, a paradicsom, a sütőtök, a sárgabarack, a dinnye, illetve a sóska, a spenót és a brokkoli tovább fokozzák a bőr védekezőképességét. Hozzátette, a béta-karotin a bőr megóvásáért felelős A-vitamin előanyagaként antioxidáns hatásánál fogva hozzájárul a napozás közben nagyobb mértékben képződő úgynevezett szabad gyökök semlegesítéséhez. A tejben, a tejtermékekben, a májban, a tojássárgájában, valamint az olajos halakban lévő A-vitamin segíti a bőr újraképződését és gyógyulását. A növényi olajokban, búzacsírában, olajos magvakban lévő E-vitamin antioxidáns hatása miatt szintén támogathatja a napozáskor túlságosan nagy mennyiségben képződő szabad gyökök semlegesítését.