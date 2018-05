Agydaganat elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket

A felnőttek leggyakoribb, legagresszívebb agydaganata elleni védőoltással értek el ígéretes eredményeket nemzetközi klinikai tesztek során - adta hírül a BBC News.



A glioblasztómával diagnosztizált pácienseknél egy immunterápiás vakcina jelentősen megnövelte a túlélési időt a kutatás első eredményei szerint, amelyek a Journal of Translational Medicine című szaklapban jelentek meg.



A glioblasztómát úgy gyógyítják, hogy a daganatot műtéttel eltávolítják, utána sugár- és kemoterápiát kap a beteg. A kezelés nem mindig eredményes, a páciensek átlagosan csupán 15-17 hónappal élik túl az operációt.



A kutatók 331 pácienssel végezték a teszteket Németországban, az Egyesült Királyságban, Amerikában és Kanadában. A hagyományos kezelés mellett a résztvevők közül 232-nek adták be az immunterápiás vakcinát, a többiek placebót, vagyis hatóanyag nélküli injekciót kaptak.



Az oltóanyaghoz a beteg szervezetéből vettek immunsejteket, közülük is úgynevezett dendritikus sejteket, majd vegyítették őket a páciens daganatmintájával.



A vakcinát beinjekciózták a páciensek szervezetébe, ahol az immunrendszerük felismerte az újra támadó rákot.



A tizenegy éve folyó kutatás során a résztvevők átlagosan több mint 23 hónappal, százan 40,5 hónappal élték túl a műtétet. Egy páciens a műtét után több mint hét évet élt, ez volt a leghosszabb túlélési idő.



Mivel a vizsgálat nem ért véget, egyelőre nem tudni, kik kaptak vakcinát és kik placebót, ám ha lezárják a teszteket, ezeknek ismeretében elemzik az adatokat.



A szerzők szerint azok a páciensek, akik egy bizonyos küszöböt elérnek visszaesés nélkül, "szokatlanul hosszú túlélési idő elébe nézhetnek".



A glioblasztóma az agyból kiinduló daganatok leggyakoribb fajtája, egyben a felnőttek agytumorjai közül a legagresszívebb, gyakran hatástalan a kezelése.



A tudomány úgy véli, ennek egyik oka, hogy sok sejttípus található benne és a használatban lévő gyógyszerek nem képesek hatásosan felvenni a harcot az összes típussal szemben.



A legtöbb agydaganathoz hasonlóan a glioblasztóma oka is ismeretlen.