Akár 140 évig és élhet majd az ember izraeli tudósok szerint

Jeanne Louise Calment 1996-ban. Forrás: Wikipedia

Az izraeli Bar Ilan Egyetem tudósai szerint 140 évre is kitolható az emberélet hossza, ha sikerül lassítani az öregedés folyamatát - jelentette a Háárec című újság.Eddig a bizonyítottan legmagasabb korú ember egy 122 évet élt francia nő volt, aki 1875-ben született és 1997-ben halt meg.

Az elmúlt 60 évben a várható életkor átlaga 72 százalékkal emelkedett, de a maximális életkor mindössze nyolc százalékkal nőtt. A múltban az emberek 70 százaléka fertőzésekben halt meg, ma 70 százalékuk az öregséghez köthető betegségben

Az öregedés természetes biológiai folyamat, amelynek alapvető jellemzője az életfunkciók romlása. Bár az öregedési folyamat eltérő a különböző szervezetekben, nagyon hasonló mechanizmusokon alapul. Reméljük, hogy gyógyszerekkel a folyamat lassítható és az élettartam meghosszabbítható, a cél nemcsak az, hogy tovább, hanem az is, hogy egészségben éljen az ember

Tavaly egy amerikai kutatócsoport 115 évben maximalizálta az ember élettartamát, de az izraeli tudósok szerint az öregedés folyamatának késleltetésével ez az idő meghosszabbítható.Hajim Kohen professzor a Bar Ilan Egyetemen lévő laboratóriumában a korosodás molekuláris mechanizmusát kutatja, és a The Journals of Gerontology című öregedéstani szaklapban közzétett tanulmányában azt írta, hogy száznegyven évet is élhetnek az emberek.- nyilatkozta Kohen a Háárecnek.A csecsemőhalandóság óriási csökkenése, az antibiotikumok felfedezése, az oltások bevezetése, a higiénia fejlődése a várható élettartam látványos növekedését okozta, ám közben az utóbbi két évtizedben szinte egyáltalán nem nőtt a maximális életkor.Ez szerinte annak a számlájára írható, hogyKohen csoportjával összegyűjtötte és elemezte az utóbbi két évtized ilyen témájú kutatásait és megállapította,Azzal érvelt, hogy ha ezeket a kezeléseket kiterjesztik az emberre, a várható élettartam akár 30 százalékkal is növekedhet- tette hozzá.