Allergiás? Akkor ezekről feltétlenül tájékozódjon nyaralás előtt!

Az allergiásoknak érdemes a nyaralás előtt tájékozódniuk arról, hogy milyen pollenek és ételek jellemzőek az adott környékre - közölte Nékám Kristóf allergológus az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában.



A szakértő felhívta a figyelmet, hogy különböző kagylók fehérjéje közeli rokonságban van az atka fehérjével, ezért, aki erősen érzékeny az atkára, annak a tenger gyümölcseitől is allergiás tünetei jelentkezhetnek. A pollenallergiások tekintélyes része pedig a gyümölcsök egy részére is érzékeny - tette hozzá.



Annak is érdemes odafigyelnie, akinek korábban nem voltak allergiás tünetei, mert nyáron sokkal érzékenyebb a bőr, könnyebben alakulnak ki rajta allergiás tünetek, ezért ilyenkor nem szabad elkezdeni új kozmetikumokat használni - mondta.



Nékám Kristóf kitért arra is, hogy a napokban megjelent a parlagfű, viszont csak a következő hónapban fog tüneteket okozni.