Allergiások figyelem: elkezdődött a platán, a tölgy és a bükk pollenszórása!

Az elkövetkező napokban a nyír pollenkoncentrációja továbbra is sokfelé elérheti a magas szintet, és elkezdődött a platán, a tölgy, valamint a bükk pollenszórása is - olvasható az Országos Közegészségügyi Intézet legfrissebb jelentésében.



A tájékoztatás szerint a hét első felében a platán és a tölgy pollenje várhatóan már többfelé közepes-magas, a bükké alacsony-közepes koncentrációban lesz jelen. A kőris, a fűz, a gyertyán, a komlógyertyán, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenkoncentrációja jellemzően közepes marad, bár helyenként magas is lehet. A juhar és a nyár virágpora már általában csak alacsony-közepes mennyiségben van jelen. Előfordulhat egy-egy szem az éger, a pázsitfűfélék, a sásfélék, valamint az ostorfa, az eperfafélék és a fenyőfélék pollenjéből is a levegőben.



A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően alacsony marad - áll a jelentésben.