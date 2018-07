Amikor a fény a szemünk ellensége - Betegségre utalhatnak ezek a tünetek

Változó ingerküszöb

Ausztráliában az iskolás gyermekek kötelező felszerelése a kalap, a naptej és az UV-szűrős napszemüveg. Azon a területen már annyira elvékonyodott az atmoszféra védőrétege, hogy rövid távon nagyon súlyos szembetegségeket okozhat a homokról, a vízről visszaverődő napsugárzás.

Gyulladás is okozhatja

Világos szem

A jó napszemüveg

Milyen színűt válasszunk?



A lencse színe többnyire ízlés kérdése. Egyes színek azonban megváltoztatják az észlelt színeket, a világosságot vagy a kontrasztot – írja az allaboutvision.com szakmai oldal. A semlegesnek tekinthető szürke, barna vagy borostyánsárga árnyalat nem változtatja meg a színeket A sárga lencse nagyobb kontrasztot ad, de torzítja a színeket. A zöld csökkenti a csillogást, és kiszűri a kéket, jó kontrasztot biztosít. A pirosas lencse a szabadidős- vagy vízi-sportokban előnyös lehet, mert jó kontrasztot biztosít a tárgyaknak kék vagy zöld háttér előtt. Akinek nincs szembetegsége, de érzékenyebb a szeme a fényre, annak igazi kincs egy jó napszemüveg, ezért odafigyeléssel kell közülük választani. A százszázalékos UV-szűréssel nem rendelkező napszemüvegek kifejezetten károsak. Viselésük során a kisebb fényerő hatására a pupilla kitágul, így az UV-szűrővel nem rendelkező napszemüveg még több káros sugarat enged be a szembe, mint normál állapotban. Kizárólag CE jelzéssel ellátott napszemüveget vegyünk! Az UV 400 felirat jelzi, hogy a napszemüveg lencséje teljes védelmet nyújt az UV-sugárzás ellen.A lencse színe többnyire ízlés kérdése. Egyes színek azonban megváltoztatják az észlelt színeket, a világosságot vagy a kontrasztot – írja az allaboutvision.com szakmai oldal. A semlegesnek tekinthető szürke, barna vagy borostyánsárga árnyalat nem változtatja meg a színeket A sárga lencse nagyobb kontrasztot ad, de torzítja a színeket. A zöld csökkenti a csillogást, és kiszűri a kéket, jó kontrasztot biztosít. A pirosas lencse a szabadidős- vagy vízi-sportokban előnyös lehet, mert jó kontrasztot biztosít a tárgyaknak kék vagy zöld háttér előtt.

A szem fényérzékenysége nem évszakfüggő, egész évben, természetes és mesterséges fénynél is jelentkezhetnek a tünetek, de a kellemetlenségek a legnapsütésesebb hónapokban erősebbek lehetnek az érintettek számára.Vannak, akiket zavar az erős napfény, hunyorognak tőle, és inkább napszemüvegben tartózkodnak a szabadban, vagy abban közlekednek. Az egyéni ingerküszöb mindenkinél más, így előfordulhat, hogy valakinek a szeme érzékenyebben reagál a fényre, mint másoké.– Ez normális, probléma inkább akkor áll nagy valószínűséggel a háttérben, ha ez az ingerküszöb hirtelen megváltozik. Azaz, ha eddig nem zavart valakit a szoba fénye vagy a szabadtéri világosság, de egyszer csak azt veszi észre, hogy ugyanannál az ingernél erős tünetei lesznek, és ez tartósan fennáll, akkor mindenképpen szemészhez kell fordulni a problémával. Az igazi fényérzékenység, amely mögött objektív szemészeti probléma van, az elég erős tünetekkel jár, amiből egy orvos látja, hogy szembetegség állhat a háttérben. Persze ehhez alapos vizsgálat szükséges – mondja dr. Deák Andrea szemész.Könnyezés, szúró fájdalom, súlyosabb esetben a szemhéj összezáródása jelzi a szem fényérzékenységét, amelyet fotofóbiának is neveznek. A kellemetlen érzés mellett azért is orvoshoz kell fordulni, ha tartósan ilyen jeleket tapasztal valaki, mert azok többnyire más betegségekre utalhatnak. A fényérzékenység inkább tünet, mint betegség – tudtuk meg a szakorvostól.Szemünkben rengeteg érzékeny ideg található, ha ezeket valami ingerli, az könnyen okozhat fényérzékenységet.– A legkülönbözőbb felszínes és mély gyulladásoknál is vezető tünet lehet a fényérzékenység, okozhatja befelé forduló szempilla, kötőhártya-irritáció vagy más, olyan szembetegség, amelyet csak alaposabb vizsgálattal lehet beazonosítani – sorolja a szakorvos.A probléma gyerekeknél és felnőtteknél is jelentkezhet. Csecsemőknél vagy kisgyermekkorban észlelt fényérzékenység lehet a szem fejlődésének időleges tünete lehet, amely abban az időszakban jelentkezik, amikor a szemet védő pigmentek kialakulása még folyamatban van.Felnőttek esetében a korral járó vagy külső behatások következtében kialakuló szemromlástól kezdve a kipufogógázok, por, ventilátor, fűtő- vagy szellőztetőberendezések által okozott szemszárazságon, vírusos, baktérium vagy allergia okozta kötőhártya-gyulladáson át komolyabb fertőzések, betegségek tünete is lehet.Igaz az, hogy a világosabb szeműek ingerküszöbe alacsonyabb? – tettük fel a kérdést a szakorvosnak.– Annyiban igen, hogy a világos szeműeknek a szivárványhártyájában kevesebb a pigment, amely a bejövő fénytől véd. A szembe azonban a pupillán keresztül jut be a fény, tehát a szemszín nem igazán mérvadó. Ha egy világos szemű páciens azzal jön hozzám, hogy megváltozott az ingerküszöbe, nem küldöm haza azzal, hogy biztosan csak azért, mert világos a szeme. Ilyen esetekben is megvizsgáljuk a beteget – árnyalta a képet a szakorvos.Azonban ha egy UV-szűrővel ellátott napszemüveggel megoldható a hunyorgás, és nem társul hozzá más tünet, nem áll be változás, akkor nem kell aggódnia azoknak, akiknek kissé érzékenyebb a szemük a fényre – összegezte dr. Deák Andrea.