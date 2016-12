Amikor az orvos vesekőre írja fel a sört

Hiánybetegségre utalhat a nagy mennyiségű tej fogyasztása.

– Egészséges a sör? Milyen jótékony vitaminokat és tápanyagokat tartalmaz? Nem gond, ha valaki mindennap iszik belőle? – kérdezi olvasónk, Szilas Györgyné Polgár Annamária , a szegedi Aranyklinika dietetikusa elmondja: egy átlagos sör kalóriaértéke körülbelül 140 kalória dobozonként, alkoholtartalma pedig 4 százalék. A kulturált alkoholfogyasztás keretein belül természetesen belefér egy-egy alkoholos ital, viszont a túlfogyasztás már káros lehet, és mennyiségtől függően sörhashoz vezethet. Viszont magas tápértékű, normál fogyasztása nem hizlal. A sör készítése során többfajta vitamin és ásványi anyag is képződik: főleg a B-vitaminok csoportja jellemzi: B1, B2, B3, B6 és H-vitaminok. Továbbá olyan ásványi anyagok vannak benne, mint a réz, a vas, a cink és a magnézium. Nátriumban szegény, nincs benne zsír, és főleg vízből áll. A sörnek rengeteg pozitív hatása van: jelentős antioxidáns-tartalmú, vízhajtó, és megelőzi a vesekőképződést. Két európai országban receptre írják fel vesekő kapcsán. Nyugtató, altató hatású, feszültségoldó. Véd a vírusfertőzések ellen, mert stimulálja az immunrendszert (xanthohumoltartalma miatt).Másik olvasónk, Hajnalka mindennap, rendszeresen annyi tejet fogyaszt, mintha legalábbis vizet inna. Tulajdonképpen a folyadék nagy részét tej formájában viszi be. Ez problémákat okozhat neki a későbbiekben? – kérdi.

– Amennyiben nagyobb mennyiségben fogyasztja a kedves olvasó a tejet, esetleg utánajárnék, hogy mi az oka ennek, miért kívánja – mutat rá Polgár Annamária.– Előfordulhat ugyanis, hogy valamilyen vitamin- vagy ásványianyag-hiánya van. Például kalcium vagy valamilyen B-vitamin, mivel ezek megtalálhatók a tejben. De a benne lévő zsiradékot is kívánhatja, már ilyennel is találkoztam. Alapvetően a tej elősegítheti az ásványi anyagok (kalcium, magnézium, foszfor) felszívódását, így hasznos táplálék, ha nincs tejcukor- vagy tejfehérje-érzékenységünk. Főleg a előbbi gyakori Magyarországon. Jómagam a savanyított tejtermékeket is ajánlom, akár kecskétől vagy juhtól is származhatnak ezek az élelmiszerek – tanácsolja a dietetikus.– Horváth Ilona olvasónk a szénsavas ásványvíz és a szóda fogyasztásával kapcsolatban tett fel kérdést. Az érdekelte, nem tesz-e kárt az egészségében a szénsavas ásványvíz.– A szénsavas víz abban különbözik a víztől, hogy szén-dioxiddal dúsított. Alapvetően nem ad semmi mást a vízhez, így sem kalóriában, sem ízben nem igazán módosítja. A gond inkább a szénsavas üdítőitalokkal van. Amolyan mendemondaként él, hogy esetleg vesekövet okoz vagy kioldja a kalciumot a csontokból a szénsav, de ezek csupán megalapozatlan hiedelmek. A szénsavas víz savasabb, mint a mentes, de nem annyira, mint például a szénsavas üdítők, amelyeket nem igazán ajánlok senkinek, még a szénhidrátcsökkentettet változatban sem.