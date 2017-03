Autista szereplője is lesz a Szezám utcának

Áprilistól autista szereplője is lesz a Szezám utca című, gyerekek számára készülő amerikai tévésorozatnak - számolt be róla hétfőn a BBC News.



Az új karakter egy Julia nevű kislány, akinek narancssárga haja és egy játék nyuszija van. Juliát a gyerekek már ismerhetik digitális és nyomtatott formátumban korábban megjelent mesekönyvekből. A vele készült első tévés epizódot áprilisban mutatják be az HBO és a PBS csatornán az Egyesült Államokban.



A diagnosztika fejlődésével az autista esetek száma Amerikában az utóbbi években meredeken emelkedett, a hivatalos statisztika szerint jelenleg minden 68 amerikai gyermek közül egy autizmussal él. A fiatal közönségnek azonban korántsem egyszerű feladat elmagyarázni, hogy mit is jelent ez az állapot.



Az ötven éve futó népszerű sorozat egyik szerzője, Christine Ferraro elmondta: az ötlet felmerülésekor az volt a legfontosabb kérdés, hogy hogyan beszéljen a sorozat az autizmusról, már csak azért is, mivel nagyon nehéz meghatározást adni, ugyanis minden autista eset különbözik a többitől.



A bemutatkozó epizódban Julia viselkedésében néhány jellegzetes autista vonás jelenik meg: például amikor a Nagy Madár bemutatja őt, úgy tűnik, mintha Júlia nem venne róla tudomást. Mikor ettől a Nagy Madár zavarba jön és úgy véli, hogy Julia talán nem kedveli őt, a többiek megnyugtatják, hogy nem erről van szó, csak Julia kicsit másként reagál a dolgokra. Amikor pedig a kislány ugrálni kezd, a többiek kitalálnak egy olyan játékot, amelyben mind együtt ugrálhatnak.



A Juliát mozgató bábos, Stacey Gordon, akinek autista a fia, fontos dolognak tartja az autista szereplő bevonását a sorozatba. Szerinte sokat segít, ha a gyerekek nem az osztályban találkoznak először ilyen viselkedéssel, hanem a televízióban látják.



"Lehet, hogy nem aggódnak majd, ha kiabál, mivel tudják már, hogy csak másként játszik és minden rendben van" - fűzte hozzá.



Ferraro elmondta: szeretné, ha az új lány a sorozat egyik főszereplőjévé válna, akit mindenki csak Juliaként ismer, és nem úgy, mint "az autista gyerek a Szezám utcából".