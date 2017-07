Az afganisztáni tálibok betiltották az oltásokat, megjelent a gyermekbénulás Kandahárban

A tárca gyermekbénulás elleni munkacsoportjának vezetője szerint a tálibok Kandahár tartomány négy körzetében tiltották be az oltási kampányokat. A muzulmán szélsőségesek attól tartanak, hogy az oltásokat beadó külföldiek a kabuli kormányzat vagy külföldi hírszerző szolgálatok kémei.



"Egy 18 hónapos kisgyerek szervezetében mutatták ki a kórokozót Sah Valikot körzetében" - közölte Hedajatullah Sztanekzaj, a kabuli egészségügyi minisztérium tisztségviselője. Azt is elmondta, hogy egy éven belül ez már a második gyermekbénulásos megbetegedés a tartományban.



Sztanekzaj úgy tudja: idén 120 ezer gyereket nem sikerült beoltani a poliovírus ellen, főleg az ország déli részén. Az egészségügyi tárca adatai szerint öt gyermekbénulásos megbetegedést jegyeztek fel Afganisztán-szerte az idén; a két kandahári eset mellett Hilmend tartományban is megbetegedtek ketten, és Kunduzban is találtak fertőzöttet. Az összes érintett terület jellemzően hadszíntér vagy tálib befolyás allatt áll.



A fertőző gyermekbénulást a poliovírus okozza. A kór főleg ötévesnél fiatalabb gyerekeket betegít meg, és akár halálos is lehet. Gyógyíthatatlan, de védőoltással megelőzhető.