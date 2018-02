Az alkohol az elbutulás legfontosabb kockázati tényezője

A francia tudósok több mint egymillió demenciával diagnosztizált franciaországi felnőtt kórházi adatainak elemzésével végezték a kutatást - írta a Science Daily tudományos-ismeretterjesztő portál. Eredményeiket a The Lancet Public Health orvosi szaklapban ismertették.A résztvevők között nagyjából 57 ezer embernél korai, azaz 65 éves kor előtt kialakult demenciát diagnosztizáltak 2008 és 2013 között, többségük (57 százalék) a krónikus alkoholista volt, agykárosodásuk az alkohol számlájára volt írható.Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete (WHO) krónikus alkoholizmusként a felnőtt férfiaknál átlagosan napi 60 gramm, a nőknél 40 gramm tiszta alkohol fogyasztását határozza meg, ez utóbbi nagyjából négy deciliter bornak felel meg.A demencia minden típusának háromszorosára nőtt a kockázata a túlzott alkoholfogyasztással a statisztikai elemzést végző szervezet (THEN, Translational Health Economics Network) szerint.

Az eredmények azt mutatják, hogy a túlzott alkoholfogyasztás a demencia, mindenek előtt a korai elbutulás legsúlyosabb kockázati tényezője. Az alkohol okozta agykárosodás és a demencia, valamint az ezzel együtt járó idő előtti halálozás megelőzhető

- mondta Jürgen Rehm, a tanulmány társszerzője, a függőségek és a mentális betegségek kutatóközpontjának igazgatója.Az alkoholproblémák átlagosan több mint 20 évvel rövidítik meg az életet, a demencia a vezető halálok ezeknél az embereknél - hangsúlyozta.A korai elbutulás esetében jelentős nemi különbségek mutatkoztak. Annak ellenére, hogy a demens páciensek többsége nő volt, a korai elbutulásban szenvedők között majdnem kétharmad (64,9 százalék) volt a férfiak aránya. Az alkoholproblémák ráadásul összefüggtek a demencia összes többi kockázati tényezőjével, a dohányzással, a magas vérnyomással, a diabétesszel, az alacsony iskolai végzettséggel, a depresszióval és a hallásromlással. Ez arra utal, hogy az alkohol sokféleképpen fokozhatja a demencia kockázatát.A kutatók megjegyezték, hogy a tanulmány csak a kórházi kezeléssel járó, tehát a legsúlyosabb alkoholproblémákat vizsgálta, ami azt jelentheti, hogy a krónikus alkoholizmus és a demencia közötti összefüggés a feltártnál is erősebb.