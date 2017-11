Az állandó kalciumfelvétel rákossá teheti a sejteket

Egy nemzetközi kutatócsoportnak a Science Signaling című szaklapban megjelent tanulmánya szerint ezért az Orai1 nevű kalciumcsatornában végbemenő változások - mutációk - felelősek.



Az Irene Frischauf, a Linzi Egyetem és Rainer Schindl, a Grazi Orvosi Egyetem munkatársa vezette kutatócsoport az Orai1 kalciumtranszporter-mutáció után kutatva átvizsgált egy nemzetközi rákadatbankot, amelyben mintegy 11 ezer páciens örökítőanyagának változásait rögzítették.



A kutatók különböző változásokat regisztráltak.



Sejtkultúra-kutatások során azt vizsgálták, hogyan hatnak ezek a változások a kalciumháztartásra. Egyes esetekben a transzporter folyamatosan aktív maradt és akadálytalanul engedte át a kalciumot akkor is, amikor a sejtek már eleget tartalmaztak - mondta Frischauf. Egészséges sejtekbe ellenben az Orai1 akkor engedte csak be a kalciumot, ha a tartalékok szinte teljesen elfogytak.



"Mivel a kalcium növekedési jelzés is, az Orai1-mutációval rendelkező sejtek szinte megállás nélkül osztódásnak indulhatnak és terjedhetnek, ami a rákos sejtek egyik fő tulajdonsága" - fejtette ki a kutató.



A szakértők biokémiai, elektropszichológiai és szerkezeti elemzésnek vetették alá a különböző Orai1-változásokat, és arra jutottak, hogy különböző lehetőségek vannak arra, miért veszíti el a transzporter az aktivitása feletti kontrollt.



Az egyik mutáció esetében például a pórusok megnagyobbodtak, melyeken keresztül beáramlott a kalcium. A kísérletek segítségével közelebbről megismerték a kutatók a pórusok szerkezetét és azt, hogyan szállítódik a kalcium a nyitott csatornákon