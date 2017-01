Az anyát is védi a szoptatás

– Húsz hónapos volt a kisfiam, amikor abbahagytuk a szoptatást. Eredetileg kétéves koráig mindenképp szerettem volna szoptatni, de ő másképp gondolta. Sokan szóltak meg érte, egyéves kora után már nem beszéltünk erről senkinek. De örülök, hogy idáig tudtam szoptatni, mert csupán egyszer volt beteg, és antibiotikumra nem is volt szüksége – mondja olvasónk, Szita Éva Zsuzsanna.Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hat hónapos korig kizárólagos szoptatást ajánl, de legalább kétéves korig mindenképp javasolja az anyatejes táplálást is. Tudja minden kismama, hogy a szoptatás védelmet nyújt, ám arról már kevesebb az információ, hogy mi ellen is véd. Gaborjákné Kovács Judit szoptatási tanácsadó IBCLC, védőnő segített megválaszolni a kérdést.A témát keresse a Délmagyarországban! Fizessen elő a napilapra!