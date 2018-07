Az anyatej nyáron is elegendő - Nem ajánlott vizet adni a szoptatott babáknak

Tippek kismamáknak



A várandós kismamák testhőmérséklete alapvetően magasabb, mint normál esetben, ezért különösen megviselheti őket a meleg. A szakértők szerint nem szabad megvárni, míg megszomjaznak, tudatosan, folyamatosan kell gondoskodniuk a folyadékbevitelről. A tej és a sportitalok is hasznosak lehetnek, ha elektrolitpótlásra van szükség, írja a webbeteg.hu.

Forróságban egy gyors napközbeni fürdés jóleshet a babának. Fotó: Pexels.com

– Az Egészségügyi Világszervezet, vagyis a WHO még nyáron sem ajánlja, hogy vízzel kínáljuk az anyától nem elválasztott, igény szerint, kizárólagosan szoptatott babát. Az a legjobb, ha hat hónapos korig csak anyatejet kap a gyermek. Ettől függetlenül természetesen nem ártunk neki, nem veszélyeztetjük az egészségét, ha mégis kap vizet. Nem tilos tehát az anyatej mellett forralt, lehűtött vízzel kínálni, viszont felesleges.– Igény szerint szoptatott babák esetén az anyatej egyben elégíti ki a táplálék- és folyadékigényüket is. Ha pluszban vizet adunk nekik, akkor a gyomruk telítettebb lesz, és kevesebbet kerülnek mellre, így előbb jutnak majd el odáig is, hogy elválasszák magukat. Ezen az éghajlati övön nem alakul ki olyan extrém időjárási helyzet, hogy nyáron, csak azért mert az elegendő mennyiségű anyatej mellé nem kapott vizet, kiszáradjon egy baba. Természetesen akadnak élethelyzetek, amikor mégis szükség lehet az itatásra is. Például, ha úton vagyunk, az anya vezet és a baba egyértelmű jelzése ellenére sem tud megállni, hogy megszoptassa, akkor a jelen lévő másik felnőtt inkább adjon neki vizet, mint hogy várakoztassa.– Szophatnak egyszerre jóval kisebb mennyiséget ilyenkor, és kérhetik jóval többször is a cicit. Az is előfordulhat, hogy ugyanannyit szopnak, de kevesebb a nedves pelus – ettől még nem kell azonnal megijedni. A csecsemőknek kétóránként nedves a pelenkájuk, de nagyobb gyerekeknél előfordulhat – éppúgy, mint a felnőtteknél –, hogy kánikulában kevesebbet pisilnek. Akkor lehet gond, ha nagyon sűrű a vizelet, ha nagyon aluszékony a gyermek, és túlzottan behúzódik a kutacsa.–Ilyenkor az anyáknak is több folyadékot kell inni, lehetőleg kerülve a cukros és szénsavas üdítőket, ezek ugyanis alapvetően sem egészségesek. Ha valaki szereti a sör ízét, a nagy melegben megihat egy-egy pohár alkoholmentes sört. A maláta tartalmú italokat több népcsoport használta a szoptatás alatt, változatosságnak jók, tejszaporításnak azonban a leghatékonyabb a gyakori szoptatás. A várandós kismamáknak is oda kell figyelni a folyadékbevitelre: ha ödémás a lábuk, akkor sem szabad megvonniuk maguktól a vizet, hiszen folyadékelvonással nem lehet csökkenteni az ödémát.– Az újszülöttek akkor is hűlnek, ha ráfektetjük őket a mellkasunkra, a kicsit nagyobbaknál – akiknek már vannak zsírpárnáik – nagyobb távolság lehet szükséges a szoptatásnál is, hogy ne melegedjenek be túlzottan. Lehet próbálkozni például a hónaljtartásban való szoptatással ilyenkor. Ha a lakásban nincs klíma, akkor érdemes egy vizes lepedőt felakasztani valahová, és így hűteni a szobát, de hasznos lehet egy ventilátor is, vagy a babák napközbeni gyors fürdetése.